Томпсону не грозит тюремный срок после нападения на мать подруги. Вингер «Оренбурга» вылетел в Россию

Хорди Томпсон вернется в Россию после скандального эпизода в Чили.

Ранее сообщалось, что 19-летний вингер « » набросился на мать своей подруги, когда она застала его с 5 проститутками в квартире, которую она сдавала футболисту. На игрока подали заявление в полицию.

«Томпсону не грозит уголовный срок на его родине. Все, что пишется в последние дни в прессе абсолютно не соответствует действительности.

«Оренбург» получает оперативную информацию от футболиста и его агента, из которой следует, что игрок находится в безопасности и ему ничего не грозит. Все новости, в которых говорится о якобы криминальных действиях Хорди, пишутся с целью опорочить имидж футболиста и клуба.

Он уже решил все свои вопросы с чилийскими правоохранителями и вылетел в Россию. Завтра Томпсон прибудет в Оренбург», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

Ранее в Чили Томпсону также были предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.