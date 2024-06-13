Томпсону не грозит тюремный срок после нападения на мать подруги. Вингер «Оренбурга» вылетел в Россию

Теги премьер-лига Россия Оренбург Хорди Томпсон Футбол

Хорди Томпсон вернется в Россию после скандального эпизода в Чили.

Ранее сообщалось, что 19-летний вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон набросился на мать своей подруги, когда она застала его с 5 проститутками в квартире, которую она сдавала футболисту. На игрока подали заявление в полицию.

«Томпсону не грозит уголовный срок на его родине. Все, что пишется в последние дни в прессе абсолютно не соответствует действительности.

«Оренбург» получает оперативную информацию от футболиста и его агента, из которой следует, что игрок находится в безопасности и ему ничего не грозит. Все новости, в которых говорится о якобы криминальных действиях Хорди, пишутся с целью опорочить имидж футболиста и клуба.

Он уже решил все свои вопросы с чилийскими правоохранителями и вылетел в Россию. Завтра Томпсон прибудет в Оренбург», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией. 

Ранее в Чили Томпсону также были предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

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6 комментариев
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Ответ Роман Головешкин
Мне кажется в РПЛ он не за тот клуб выступает.
Вакансию Промеса он не потянет, там нужны не просто уголовники, а уголовники, имеющие связи с кокаиновой наркомафией, так что рано ему пока в Спартак. Но идет он, да, в том направлении.
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Мне кажется в РПЛ он не за тот клуб выступает.
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Оказывается в Чили можно многое и всё в рамках закона.
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Можно уже создавать 17 клуб в РПЛ под названием «Wanted».
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Ответ Celsius
Вакансию Промеса он не потянет, там нужны не просто уголовники, а уголовники, имеющие связи с кокаиновой наркомафией, так что рано ему пока в Спартак. Но идет он, да, в том направлении.
Ему только 19, вся жизнь впереди
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