«Ахмат» о возвращении Адамова: «Арсен – наш воспитанник, хотели бы видеть его в команде» 

Руслан Газзаев оценил вероятность трансфера Арсена Адамова в «Ахмат».

По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник « » перейдет в грозненский клуб на правах аренды без права выкупа.

В минувшем сезоне Адамов выступал в аренде в « ».

«Пока не готовы комментировать переход в « ».

Адамов — наш воспитанник, поэтому, конечно, хотели бы видеть его в команде», — сказал советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам.