«Ахмат» о возвращении Адамова: «Арсен – наш воспитанник, хотели бы видеть его в команде»
Руслан Газзаев оценил вероятность трансфера Арсена Адамова в «Ахмат».
По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник «Зенита» перейдет в грозненский клуб на правах аренды без права выкупа.
В минувшем сезоне Адамов выступал в аренде в «Оренбурге».
«Пока не готовы комментировать переход Арсена в «Ахмат».
Адамов — наш воспитанник, поэтому, конечно, хотели бы видеть его в команде», — сказал советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам.