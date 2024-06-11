«Ахмат» о возвращении Адамова: «Арсен – наш воспитанник, хотели бы видеть его в команде» 

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Оренбург Руслан Газзаев Арсен Адамов Футбол

Руслан Газзаев оценил вероятность трансфера Арсена Адамова в «Ахмат».

По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник «Зенита» перейдет в грозненский клуб на правах аренды без права выкупа.

В минувшем сезоне Адамов выступал в аренде в «Оренбурге».

«Пока не готовы комментировать переход Арсена в «Ахмат». 

Адамов — наш воспитанник, поэтому, конечно, хотели бы видеть его в команде», — сказал советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам.

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2 комментария
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Зачем вообще его в Зенит брали, непонятно
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Ответ wfhm777
Зачем вообще его в Зенит брали, непонятно
На попробовать, на перспективу. Не потянул - отпустили в аренду. Ничего необычного.
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