Гойкович о критике Ярошика за работу в России: «У Иржи жена отсюда, что он должен делать? Так сложилась ситуация между Россией и Украиной, сейчас – Израиль и Палестина. Что может поменять Ярошик?»

Ренато Гойкович высказался о критике Иржи Ярошика за работу в России.

Чешский специалист тренировал «Оренбург» в 2023 году.



– В Чехии Ярошик столкнулся с жесткой критикой за подписание контракта с российским клубом. Общался с ним на эту тему?

– Нет. Но это понятно, Чехия входит в Евросоюз. Когда все только началось в 2022 году, мне тоже говорили: что ты там делаешь, возвращайся домой.

У каждого человека есть мнение, но и каждый человек должен делать свой выбор. У Иржи жена из России, и что он должен делать? Он просто хотел работать.

Так сложилась ситуация между Россией и Украиной, сейчас есть Израиль и Палестина. Что может поменять Ярошик? Ничего.

Мы не должны смотреть на политику, мы должны заниматься своим делом – играть в футбол, тренировать. А этой историей в мире должны заниматься политики, – заявил экс-защитник «Оренбурга».

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