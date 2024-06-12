Гойкович о критике Ярошика за работу в России: «У Иржи жена отсюда, что он должен делать? Так сложилась ситуация между Россией и Украиной, сейчас – Израиль и Палестина. Что может поменять Ярошик?»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Политика Матч ТВ Ренато Гойкович Футбол

Ренато Гойкович высказался о критике Иржи Ярошика за работу в России.

Чешский специалист тренировал «Оренбург» в 2023 году.

– В Чехии Ярошик столкнулся с жесткой критикой за подписание контракта с российским клубом. Общался с ним на эту тему?

– Нет. Но это понятно, Чехия входит в Евросоюз. Когда все только началось в 2022 году, мне тоже говорили: что ты там делаешь, возвращайся домой.

У каждого человека есть мнение, но и каждый человек должен делать свой выбор. У Иржи жена из России, и что он должен делать? Он просто хотел работать. 

Так сложилась ситуация между Россией и Украиной, сейчас есть Израиль и Палестина. Что может поменять Ярошик? Ничего.

Мы не должны смотреть на политику, мы должны заниматься своим делом – играть в футбол, тренировать. А этой историей в мире должны заниматься политики, – заявил экс-защитник «Оренбурга».

Гашек о работе Лички и Ярошика в России: «Законы Чехии, к сожалению, пока позволяют это. Они поддерживают российскую сторону»

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13 комментариев
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Да никто в здравом уме за это не предъявит.
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Вот тупо начали бы сейчас Бельгия с голландией воевать, у нас бы всем было похрен, как и допустим сша с мексикой, да, каждый бы для себя выбрал кто там виноват, но судить того, кто туда уехал работать, думаю никто бы не стал, у нас и сейчас никого не судят, кто свалил из России, если он не отзывается о ней плохо
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Ответ Adanilove1991
Масштаб личностей Ярошика и Лички для Чехии несапостовим. Личка ноунейм для чехов, а Ярошик легенда сборной
23 матча за сборную у Ярошика. Легенда
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Ярошик прямо сказал, что вряд ли получит шансы для работы в Чехии после вояжа в РФ
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Ответ OldRedWhite
В Чехии на выборах в Европарламент 10 % получил блок Коммунистической и Национал-социалистической партий так что не надо ему печалиться ! Рано ещё
И?
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А вот Личка утверждает, что в Чехии ему никто ничего не говорит. Всем по фигу.
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Ответ tankist232
Вот тупо начали бы сейчас Бельгия с голландией воевать, у нас бы всем было похрен, как и допустим сша с мексикой, да, каждый бы для себя выбрал кто там виноват, но судить того, кто туда уехал работать, думаю никто бы не стал, у нас и сейчас никого не судят, кто свалил из России, если он не отзывается о ней плохо
Критика власти <> плохо.
А так да, мне плевать на взаимоотношения двух стран если это не касается лично меня.
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Ответ tankist232
Вот тупо начали бы сейчас Бельгия с голландией воевать, у нас бы всем было похрен, как и допустим сша с мексикой, да, каждый бы для себя выбрал кто там виноват, но судить того, кто туда уехал работать, думаю никто бы не стал, у нас и сейчас никого не судят, кто свалил из России, если он не отзывается о ней плохо
Ну так потому что ты свободен, а там есть хозяева, все просто.
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Народ страдает из-за политиков, а тем глубоко наплевать, главное при деле всегда.
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Ответ Клименко
И?
Настроения в обществе и истеблишменте меняются
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