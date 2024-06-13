Кейн о Евро: «Англия здесь, чтобы победить. Постараемся переписать историю»

Харри Кейн заявил о желании сборной Англии выиграть Евро-2024.

«Быть капитаном сборной – это, наверное, высшая привилегия, которую я могу иметь как игрок. И я никогда не буду воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это уникальное чувство.

Для меня большая честь в четвертый раз быть капитаном на большом турнире. У нас были полуфинал, финал и четвертьфинал, поэтому я надеюсь, что в этот раз мы выиграем трофей. В конечном итоге мы здесь, чтобы выиграть Евро».

O составе сборной Англии

«Я думаю, что эта команда – одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и сезона, который был у многих наших игроков. У нас много молодых и талантливых игроков, которые не испытывают страха и просто хотят выйти на поле и играть.

Я надеюсь, что ребята смогут учиться у меня и будут задавать вопросы. Если смогу помочь им, то отлично. Но у нас и так хорошие отношения, мы всегда вместе ужинаем, нам есть о чем поговорить, и это здорово нам помогает.

[Тренеру] Гарету [Саутгейту] пришлось принять ряд нелегких решений в выборе игроков, у нас в команде много хороших атакующих футболистов. Лично для меня все отлично. Я хочу играть с теми, кто может отдать голевую передачу, забивать голы, резво передвигаться по полю и отбирать мячи в непростых ситуациях. Все это у нас есть».

O статусе фаворитов

«Я думаю, что мы заслужили право на этот статус благодаря нашим результатам на предыдущих турнирах. Но мы еще не выигрывали , поэтому мы постараемся переписать историю здесь. Это цель, которую мы поставили перед собой, но мы знаем, что впереди нас ждет долгий и трудный путь. Нужно убедиться, что мы все делаем правильно, потому что на таких турнирах, если ты не выкладываешься на 100 процентов, тебя могут наказать», – сказал форвард сборной Англии.