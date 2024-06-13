Мбаппе о Евро-2024: «Хочу победить, конечно – после ЧМ и Лиги наций это единственное, чего мне не хватает со сборной. Еще одна возможность написать историю моей страны»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от выступления на Евро-2024.

«Буду честен, я хочу выиграть Евро. Я выигрывал чемпионат мира, Лигу наций. После всего, чего я добился со сборной, это единственный [трофей], которого мне не хватает.Я действительно хочу выиграть его. Это мой первый турнир в качестве капитана, так что для меня это действительно важно.

Это важно также и для страны, и мы хотим, чтобы люди гордились нами. Это еще одна возможность написать историю моей страны», – сказал форвард сборной Франции на церемонии вручения Globe Soccer Awards в мае.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Silkanter
А лч?
Сборная Франции уже 70-й год не может попасть в ЛЧ. Интересно, в чём же дело? 🤔
+12
0
+12
Ответ joseph.kowalsky
Олимпийские Игры выиграй для начала, потом уже делай такие заявления, бегунок
Олимпийские Игры в футболе вообще не котируются.
+2
-1
+1
А лч?
+1
-1
0
Выиграет Германия, приятного просмотра)
+1
-1
0
Чувак, это чужая страна)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий