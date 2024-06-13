Мбаппе о Евро-2024: «Хочу победить, конечно – после ЧМ и Лиги наций это единственное, чего мне не хватает со сборной. Еще одна возможность написать историю моей страны»

Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от выступления на Евро-2024.

«Буду честен, я хочу выиграть Евро. Я выигрывал чемпионат мира, Лигу наций. После всего, чего я добился со сборной, это единственный [трофей], которого мне не хватает.Я действительно хочу выиграть его. Это мой первый турнир в качестве капитана, так что для меня это действительно важно.

Это важно также и для страны, и мы хотим, чтобы люди гордились нами. Это еще одна возможность написать историю моей страны», – сказал форвард сборной Франции на церемонии вручения Globe Soccer Awards в мае.