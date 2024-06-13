Эвра о Евро-2024: «У Франции есть три состава – можно вызвать кого угодно, и команда останется сильной. Наш главный соперник – это мы сами, можем быть слишком высокомерными»

Теги Патрис Эвра Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Патрис Эвра оценил шансы сборной Франции на Евро-2024.

«У нас есть три состава, три команды. Мы можем вызвать любого игрока, и команда по-прежнему будет выглядеть сильной. Самый главный соперник Франции – это мы сами, потому что иногда мы увлекаемся. Мы можем быть слишком высокомерными и не уважать противника.

Все знают, как тяжело выиграть Евро, потому что все команды очень сильны. Мы видим, какая у нас группа… Это похоже на безумие! Мы должны двигаться шаг за шагом, потому что это будет действительно сложно, но мы готовы к этому», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Франция сыграет в группе D с Нидерландами, Польшей и Австрией.

2 комментария
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У Франции самый сильный состав на этом Евро
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Ну про три-то он загнул...
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