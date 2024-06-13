Месси не сыграет на Олимпиаде: «Два турнира подряд – перебор. Я не в том возрасте»
Лионель Месси объявил, что не сыграет на Олимпиаде-2024.
«Я обсуждал это с [тренером олимпийской сборной Аргентины] Маскерано, и мы друг друга поняли. Было бы трудно, потому что сейчас начнется Кубок Америки. Это было бы 2-3 месяца вне клуба. Кроме того, я не в том возрасте, чтобы участвовать во всем.
Мне нужно осторожно выбирать [турниры]. Сыграть на двух турнирах подряд – перебор.
Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.
Надеюсь, что ребята, которым предстоит пройти это, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры – особенные, они отличаются от всего остального», – сказал форвард «Интер Майами», которому исполнится 37 лет 24 июня.
Аргентина сыграет первый матч на Кубке Америки 20 июня, а финал состоится 14 июля. Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
Месси стал олимпийским чемпионом с Аргентиной в 2008 году.
а также стал Чемпионом Мира.
а у роналду есть хотя бы одна медаль, любая с чемпионата мира? ну или какая нибудь индивидуальная награда?
Сейчас уже можно для души играть, все равно никто не догонит.