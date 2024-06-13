Месси не сыграет на Олимпиаде: «Два турнира подряд – перебор. Я не в том возрасте»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано Кубок Америки олимпийская сборная Аргентины Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Интер Майами Футбол

Лионель Месси объявил, что не сыграет на Олимпиаде-2024.

«Я обсуждал это с [тренером олимпийской сборной АргентиныМаскерано, и мы друг друга поняли. Было бы трудно, потому что сейчас начнется Кубок Америки. Это было бы 2-3 месяца вне клуба. Кроме того, я не в том возрасте, чтобы участвовать во всем.

Мне нужно осторожно выбирать [турниры]. Сыграть на двух турнирах подряд – перебор.

Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.

Надеюсь, что ребята, которым предстоит пройти это, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры – особенные, они отличаются от всего остального», – сказал форвард «Интер Майами», которому исполнится 37 лет 24 июня.

Аргентина сыграет первый матч на Кубке Америки 20 июня, а финал состоится 14 июля. Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Месси стал олимпийским чемпионом с Аргентиной в 2008 году.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот слова здравого человека, и спортсмена.
+38
-5
+33
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Выношу тебе минус
+37
-5
+32
Полностью согласен Месси лучше не рисковать здоровьем .
+23
-7
+16
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
пешеход пешком дважды стал лучшим игроков чемпионата мира, один раз получил медали за 2 место на чм.

а также стал Чемпионом Мира.
а у роналду есть хотя бы одна медаль, любая с чемпионата мира? ну или какая нибудь индивидуальная награда?
+13
-5
+8
сколько же хейтеров налетело
+8
-4
+4
Правильно рассуждает человек, он уже выигрывал этот турнир, зачем ехать в не молодом возрасте, надо дать дорогу молодом, это Роналду надо ехать во все турниры, чтобы бить рекорды невзирая на возраст и пофиг на команду и на молодых
+3
0
+3
Да Лео и так все выиграл. Будет на 1 трофей больше/меньше - вообще никакой роли не играет.
Сейчас уже можно для души играть, все равно никто не догонит.
+8
-6
+2
Лео Месси ранее уже выигрывал этот турнир, так что теперь может полностью сосредоточиться на Копа Америка, а потом ему ещё в MLS играть. 🐐🇦🇷
+5
-3
+2
Со сборной выиграл все, даже МЧМ 2005 и Олимпиаду 2008. Прикольно что оба раза финалистами были Нигерия. А в полуфинале оба раза обыграли Бразилию.
+5
-3
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
А Месси будет лидером на Копе, и?
+5
-3
+2
Ответ Юрий Кечко
Выношу тебе минус
Ему лучше вынести 💊💊💊💊
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Месси в 36лучший игрок Чм золотой мяч , выиграл со сборной чм
+8
-7
+1
Ответ AminO2
Любопытная симметрия ещё и в том, что в четвертьфинале Пекина с экстра-таймами Аргентина Месси прошла именно Нидерланды, а в полуфинале выбила "южноамериканских хорватов" - Бразилию также с идентичным катарскому полуфиналу счетом 0-3.
иногда действительно думаешь не в симуляции ли мы живем)
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ liverpool and barcelona fan
Со сборной выиграл все, даже МЧМ 2005 и Олимпиаду 2008. Прикольно что оба раза финалистами были Нигерия. А в полуфинале оба раза обыграли Бразилию.
Любопытная симметрия ещё и в том, что в четвертьфинале Пекина с экстра-таймами Аргентина Месси прошла именно Нидерланды, а в полуфинале выбила "южноамериканских хорватов" - Бразилию также с идентичным катарскому полуфиналу счетом 0-3.
0
0
0
Ответ Никита Волков
А Месси будет лидером на Копе, и?
Комментарий удален пользователем
Ответ Доктор Щульц
Полностью согласен Месси лучше не рисковать здоровьем .
👍👍👍
+3
-3
0
Здраво рационально размышляет
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий