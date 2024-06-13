Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»
Лионель Месси не хочет играть на ЧМ-2026 только ради рекорда.
Нападающего сборной Аргентины спросили, имеет ли для него значение то, что ЧМ-2026 может стать для него шестым. Ни один футболист в истории не выступал на шести чемпионатах мира.
«Нет. Я никогда не придавал значения рекордам.
Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире – прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.
Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить «да» или «нет», потому что я не знаю, в какой форме я буду. Я также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу», – сказал игрок «Интер Майами».
Не истерит, не пихает атрибутика себе в трусы, не получает дисквы за переписку с фанатами, не бьёт детей инвалидов.
Лео не будет требовать переписать голы на себя, истерить, кидать капитанская првязку.
Он состоялся как величайший игрок и не потерявший рассудок человек.
Другой вопрос что амбициозные люди , когда они психически здоровы, имеют ту форму эгоизма и нарциссизма, который двигает вперёд.
Месси скромен в плане поведения, высказываний, но он нарцисс в здоровом понимании этого слова, он эгоист и самое главное Лео удалось сохранить здоровую психику. Это сочетание и привело его на футбольный Эверест. И только Пеле, что тоже был нарциссом в здоровом понимании, конкурирует за трон истории.
Снейдеру за то, что ни на одном турнире не был признан лучшим и все мвп, вплоть до лучшего игрока Интера и Серии А, включая ЛЧ уступил Милито?
Ван Дейку в 19 году за лч? Тогда встречный вопрос, за что Левадндовскому в 21 году если он лч провалил?)
Ответ будет или слив?
0 медалей
0 наград
0 мвп
0+0 в плей офф
На главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ, когда на тебя смотрят миллиарды.
Сииииуууу.