Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»

Лионель Месси не хочет играть на ЧМ-2026 только ради рекорда.

Нападающего сборной спросили, имеет ли для него значение то, что может стать для него шестым. Ни один футболист в истории не выступал на шести чемпионатах мира.

«Нет. Я никогда не придавал значения рекордам.

Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире – прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.

Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить «да» или «нет», потому что я не знаю, в какой форме я буду. Я также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу», – сказал игрок « ».