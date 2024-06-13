Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси не хочет играть на ЧМ-2026 только ради рекорда.

Нападающего сборной Аргентины спросили, имеет ли для него значение то, что ЧМ-2026 может стать для него шестым. Ни один футболист в истории не выступал на шести чемпионатах мира.

«Нет. Я никогда не придавал значения рекордам.

Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире – прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.

Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить «да» или «нет», потому что я не знаю, в какой форме я буду. Я также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу», – сказал игрок «Интер Майами».

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95 комментариев
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булыжник в Саудовскую Аравию полетел размером с португалию
+109
-25
+84
Вот уж кто действительно никогда не гнался за рекордами и ни разу не хвалил себя и не говорил о себе что он лучший и т.д.
+72
-16
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Ответ felix-sanchez
Верно, его интересовали только деньги и желание не платить налоги.
Именно поэтому он отказался от крупнейшего контракта в истории, который ему предлагали в Аравии?
+44
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+38
Ответ n9mn977m27
Комментарий скрыт
Да судей еще ладно. Думаешь, он снова подкупит Роналду, чтобы тот стал худшим игроком мундиаля?
+27
-7
+20
Криштиану Роналду: «ШТА? 👀😱»
+25
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И голы в партнеров не пытался отобрать , и шарфом между ног не водил , и капитанские повязки не кидал ..
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учитывая, что чемпионат будет в штатах, то вероятность этого высока
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Ответ felix-sanchez
Верно, его интересовали только деньги и желание не платить налоги.
Если бы его интересовали деньги - бегал бы в Аравии
+12
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Ответ and-ratnik
Тогда надо было мячики отдать Снайдеру с Иньестой, Ван Дейку и Левандовскому)))
Сначала верните украденный мяч Рибери 2013!)
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Тут Месси можно верить, действительно личные рекорды никогда его не интересовали
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все таки кирекордам Месси все таки стремился, это нормальное состояние спортсмена, единственное, что он делает это скромно, не выпячиваясь, это красит его.
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Ответ Ale88io
Комментарий скрыт
Про 14 летнюю девочку ты из своего опыта что ли решил накинуть ?
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Месси как всегда адекватен , зачем заранее говарить то что еще неизвестно самому.
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поедет )))
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роналду даже в 52 года поедет , сидеть на лавке
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Ответ alekseimetr
Именно поэтому бчк сейчас без денег остались. Каждые полгода выбивал себе всё более жирный контракт.
Ну да. Он же и Коутиней, Днозманов и Демблеле за 100+ покупал. И он же Де Йонга вторым игроком Европы по ЗП сделал.
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Ответ and-ratnik
Тогда надо было мячики отдать Снайдеру с Иньестой, Ван Дейку и Левандовскому)))
Получается он сам себе выдаёт ЗМ
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Ответ Ale88io
Комментарий скрыт
И не укрывал от налогов рекордную сумму в Испании, за что получил судимость и убежал в Италию, доить Юве. Не насиловал женщин и как результат не может въехать на территорию США, хотя раньше тусоваться во Флориде и Калифорнии.
Не истерит, не пихает атрибутика себе в трусы, не получает дисквы за переписку с фанатами, не бьёт детей инвалидов.
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Роналду : я поеду на Чемпионат Мира 2026 ! В 45 Баба ягодка опять ! ))
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Ответ Владимир Мизгинов
учитывая, что чемпионат будет в штатах, то вероятность этого высока
Ну если поедет то как батя, герой нации, ЧЕМПИОН МИРА, Континента, кумир игроков сборной.
Лео не будет требовать переписать голы на себя, истерить, кидать капитанская првязку.
Он состоялся как величайший игрок и не потерявший рассудок человек.
+6
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Ответ Мохнатый55
Да судей еще ладно. Думаешь, он снова подкупит Роналду, чтобы тот стал худшим игроком мундиаля?
Ты немного преувеличил, что этот Кринж7 был худшим игроком мундиаля, он был на 556 месте)
+4
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+2
Ответ Фахрик
Какой молодец, прямо идол, наш кумир! как хорошо, что сначала объявил, что завершает карьеру в сборной, а потом, на наше счастье возобновил и выиграл. Молодец, ещё один Золотой мяч гению! Все домохозяйки согласны!!!
Открою тебе большую тайну, но по статистике, почти все домохозяйки подписаны на Кринжа7, но никак не на Месси.
+3
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+2
Ответ Max Maximus
Так он плёл, что за Барсу ради еды готов играть В итоге доит их до последнего Также и тут - поедет ради рекорда, а вам глорам лапшу на уши навесит ради голосов на ЗМ, как обычно Взрослые вроде люди, а суфлёрные речи от правды отличить не в состоянии...
будьте добры ссылку на интервью по поводу еды, всё спрашиваю, а в ответ только суфлеры.. спасибо
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
Вообще амбициозные люди не могут быть скромными.
Скромным могут.
Другой вопрос что амбициозные люди , когда они психически здоровы, имеют ту форму эгоизма и нарциссизма, который двигает вперёд.
Месси скромен в плане поведения, высказываний, но он нарцисс в здоровом понимании этого слова, он эгоист и самое главное Лео удалось сохранить здоровую психику. Это сочетание и привело его на футбольный Эверест. И только Пеле, что тоже был нарциссом в здоровом понимании, конкурирует за трон истории.
+2
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+2
Ответ Max Maximus
Так он плёл, что за Барсу ради еды готов играть В итоге доит их до последнего Также и тут - поедет ради рекорда, а вам глорам лапшу на уши навесит ради голосов на ЗМ, как обычно Взрослые вроде люди, а суфлёрные речи от правды отличить не в состоянии...
по правилам Ла Лиги игрок не может играть за бесплатно или за 1 евро. Там рассчитан процент от прошлой его з/п. Барса просто не могла его бесплатно зарегистрировать
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0
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Ответ alekseimetr
Именно поэтому бчк сейчас без денег остались. Каждые полгода выбивал себе всё более жирный контракт.
Барселона осталась без денег из-за руководства и глупых трат, в т.ч. трансферных провалов по 100 млн. А Месси кстати приносил в казну клуба большой доход, что-то про это не пишешь глорик?
+4
-2
+2
рекорды гонятся за Месси , роналду гонится за Месси
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-6
+2
Ответ and-ratnik
Тогда надо было мячики отдать Снайдеру с Иньестой, Ван Дейку и Левандовскому)))
Левандовскому в 21 году за то что провалил евро и лч?
Снейдеру за то, что ни на одном турнире не был признан лучшим и все мвп, вплоть до лучшего игрока Интера и Серии А, включая ЛЧ уступил Милито?
Ван Дейку в 19 году за лч? Тогда встречный вопрос, за что Левадндовскому в 21 году если он лч провалил?)
Ответ будет или слив?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ох уж этот великий рекорд :
0 медалей
0 наград
0 мвп
0+0 в плей офф
На главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ, когда на тебя смотрят миллиарды.
Сииииуууу.
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Ответ grauda
Криштиану Роналду: «ШТА? 👀😱»
Ну, Роналду хотя бы не лицемерит, а говорит, что думает
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