Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: «Не вопрос денег, он хочет попробовать себя главным тренером. Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»
Агент Владимира Слишковича объяснила причину ухода тренера из «Спартака».
Ранее стало известно, что боснийский тренер покинул московский клуб по собственному желанию.
«Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.
Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», – сказала агент тренера Марияна Кашчелан.
С нового сезона главным тренером красно-белых станет Деян Станкович.