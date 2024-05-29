Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: «Не вопрос денег, он хочет попробовать себя главным тренером. Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»

Агент Владимира Слишковича объяснила причину ухода тренера из «Спартака».

Ранее стало известно, что боснийский тренер покинул московский клуб по собственному желанию.

« ушел из « » по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», – сказала агент тренера Марияна Кашчелан.

С нового сезона главным тренером красно-белых станет .