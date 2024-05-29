Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: «Не вопрос денег, он хочет попробовать себя главным тренером. Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Агент Владимира Слишковича объяснила причину ухода тренера из «Спартака».

Ранее стало известно, что боснийский тренер покинул московский клуб по собственному желанию.

«Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно‑белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», – сказала агент тренера Марияна Кашчелан.

С нового сезона главным тренером красно-белых станет Деян Станкович.

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14 комментариев
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Жаль. Неплохой специалист был. Надеюсь, что не пропадёт.
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Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»(с).Я тоже так считаю,иначе начлись бы интриги так как игроки за доброго Слишковича.
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Уверен, не всё так гладко, но молодцы, что разбежались мирно, по крайней мере на публику.
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Все правильно, зачем второй Рианчо
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руководству нидегородского псж, стоило бы обратить своé внимание на слишковича.
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Как бы то ни было правильное решение, чтобы избежать лишних трений, кому то из игроков захотелось бы слить Станковича ради Слишковича, если пойдет что то не так, лучше начинать с ноля, команда и тренерский штаб должны быть одним целым...
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В Балтику начинать с ФНЛ ??
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Думаю, клубам РПЛ надо не прохлопать сейчас одним местом. Человек доказал свои компетенции, адекватен, не истерит, он знает чемпионат, адаптирован к стране. Вариант почти беспроигрышный.
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Новый тренер- это новая неопределенность и сомнения. Когда пробуешь себя как ГТ и это дает рез-т, трудно не поддастся искушению продолжить и дальше в этом амплуа…Так что Слишковича можно понять в полной мере.
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В добрый путь ! Удачи !
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буквально вчера Слишкович имел встречу с новым тренером Спартака, Станковичем, видимо разные взгляды, в чем то не сошлись
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