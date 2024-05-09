FIFPro и Ассоциация мировых лиг угрожают ФИФА судебным иском в связи с расширением клубного ЧМ до 32 команд

На ФИФА могут подать в суд из-за расширения клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) и Ассоциация мировых лиг пригрозили ФИФА судебным иском, если клубный чемпионат мира по футболу 2025 года не будет перенесен.

По информации The Times, организации написали совместное письмо в ФИФА, чтобы выразить обеспокоенность по поводу расширения календаря международных матчей и влияния, которое оно оказывает на состояние игроков и организацию расписания национальных лиг.

Особое внимание было уделено вопросу расширения клубного ЧМ 2025 года, который был расширен до 32 команд и продлится 29 дней. Уточняется, что в письме не предлагаются альтернативные даты проведения турнира.

Обновленный турнир предполагает участие 12 европейских команд, шести клубов КОНМЕБОЛ и четырех команд . Он пройдет в с 15 июня по 13 июля.

Далее соревнование будет проводиться каждые четыре года. До этого турнир проводился ежегодно и в нем участвовали семь команд. Это соревнование останется, но будет переименовано в Межконтинентальный кубок.

Ранее клубный чемпионат мира проводился в конце календарного года, в ходе футбольного сезона европейских лиг, чемпионат 2025 пройдет во время сезонов в Северной и .

Как заявляет , расписание обновленного КЧМ, в котором будет сыграно 63 матча, приведено в соответствие с международным календарем матчей, чтобы обеспечить достаточно времени между финалом турнира и началом нового сезона во внутренних лигах по всему миру для обеспечения благополучия игроков.

Кроме того, чемпионат мира среди клубов и будут составлять лишь 2,3 % всех матчей, проходящих на клубном уровне в течение четырехлетнего игрового цикла.

С 2025 года будет в целом изменен календарь международных матчей: вместо двух отдельных перерывов на матчи сборных в конце сентября и начале октября появится один расширенный международный перерыв.