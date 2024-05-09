FIFPro и Ассоциация мировых лиг угрожают ФИФА судебным иском в связи с расширением клубного ЧМ до 32 команд

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА Межконтинентальный кубок чемпионат мира среди клубов КОНКАКАФ Конфедерация футбола Южной Америки FIFPro календарь Футбол

На ФИФА могут подать в суд из-за расширения клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг пригрозили ФИФА судебным иском, если клубный чемпионат мира по футболу 2025 года не будет перенесен.

По информации The Times, организации написали совместное письмо в ФИФА, чтобы выразить обеспокоенность по поводу расширения календаря международных матчей и влияния, которое оно оказывает на состояние игроков и организацию расписания национальных лиг.

Особое внимание было уделено вопросу расширения клубного ЧМ 2025 года, который был расширен до 32 команд и продлится 29 дней. Уточняется, что в письме не предлагаются альтернативные даты проведения турнира.

Обновленный турнир предполагает участие 12 европейских команд, шести клубов КОНМЕБОЛ и четырех команд КОНКАКАФ. Он пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Далее соревнование будет проводиться каждые четыре года. До этого турнир проводился ежегодно и в нем участвовали семь команд. Это соревнование останется, но будет переименовано в Межконтинентальный кубок.

Ранее клубный чемпионат мира проводился в конце календарного года, в ходе футбольного сезона европейских лиг, чемпионат 2025 пройдет во время сезонов в Северной и Южной Америке.

Как заявляет ФИФА, расписание обновленного КЧМ, в котором будет сыграно 63 матча, приведено в соответствие с международным календарем матчей, чтобы обеспечить достаточно времени между финалом турнира и началом нового сезона во внутренних лигах по всему миру для обеспечения благополучия игроков.

Кроме того, чемпионат мира среди клубов и Межконтинентальный кубок будут составлять лишь 2,3 % всех матчей, проходящих на клубном уровне в течение четырехлетнего игрового цикла.

С 2025 года будет в целом изменен календарь международных матчей: вместо двух отдельных перерывов на матчи сборных в конце сентября и начале октября появится один расширенный международный перерыв.

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8 комментариев
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каждые 2 года по четным годам проходят либо чемпионат мира либо чемпионат континента, теперь еще раз в 4 года по нечетным КЧМ, остается в 27 году запустить еще какой нить массовый кубок и будут все года охвачены.
+12
0
+12
Ответ Кржемилик
каждые 2 года по четным годам проходят либо чемпионат мира либо чемпионат континента, теперь еще раз в 4 года по нечетным КЧМ, остается в 27 году запустить еще какой нить массовый кубок и будут все года охвачены.
И травмы крестов у футболистов два раза чаще
+3
-2
+1
Ответ Under
это всё круто, так а основываться на чём? какая юрисдикция, какая статья?
Не соблюдение условий труда и прочие аналоги. Игроки скажут, что не вывозят столько физически и все
+1
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+1
а на чём иск будет основываться?
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Эппл заплатили миллиард, вместо четырех, поэтому предлагаю командам просто играть дублями, вместо основы
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Ответ Under
а на чём иск будет основываться?
что с этими конторами ФИФА не поделилась
как пообещают процентик этим профсоюзам, все сразу успокоятся

эти письма и судебные иски - по сути узаконенный рэкет. там правда ответчик - мафия, но это уже другая история
+1
-1
0
Ответ JohnnyMulka
что с этими конторами ФИФА не поделилась как пообещают процентик этим профсоюзам, все сразу успокоятся эти письма и судебные иски - по сути узаконенный рэкет. там правда ответчик - мафия, но это уже другая история
это всё круто, так а основываться на чём?
какая юрисдикция, какая статья?
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