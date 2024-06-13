Жена Тюкавина: «После 9 вечера мы из квартиры не выходим. Ночные клубы Косте малоинтересны  Рестораны не очень любит, предпочитает домашнюю кухню» 

Теги премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Жена Константина Тюкавина рассказала о досуге форварда «Динамо».

— О Косте говорят — домосед. В самом деле?

— Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим.

— Даже на каникулах?

— Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха. Вот сейчас на пять дней летали в Турцию. Кто-то в отпуске отрывается на полную катушку, дрыхнет до двенадцати... А у Кости подъем в восемь утра. Завтрак, тренажерный зал, обед, тихий час. Потом немножечко погреется на солнышке, поплавает, поиграет в теннис и волейбол. Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать.

— Образцово.

— Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит. Поэтому и встает рано. Пока гуляет с собакой, я готовлю завтрак. Затем можем куда-то поехать, повидаться с родителями или друзьями. Вечером снова прогулка с собакой, ну и перед сном иногда фильмы смотрим.

— Какие?

— Сериалы про полицейских, детективы, боевики, триллеры... Здесь наши вкусы совпадают. Правда, однажды после тренировки пошел со мной в кино на американскую мелодраму «Звезда родилась». Фильм интересный, музыкальный, меня сразу захватил. А Костя был такой уставший, что в какой-то момент сморило, закемарил.

— Разбудили?

— Зачем? Подумала: «Пусть поспит».

— Хоть раз были с мужем в ночном клубе?

— Ну раз-то каждый был... Но вообще ему это малоинтересно. Мне тоже. Что мы там не видели? Да вы и сами знаете — проблемы в таких заведениях порой возникают на ровном месте. Уж лучше держаться от них подальше. Костя и рестораны не очень любит. Предпочитает домашнюю кухню, – сказала Алена Тюкавина.

Тюкавин – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красавчик. Профи режимный. Отсюда и результат.
+37
-1
+36
Похвально 👏
Профессиональный подход к своей карьере. Главное, чтобы жена поддерживала его, судя по вью так и есть.
+24
-1
+23
Значит, долго играть будет, не то что Кокорин, пропивший талант по ресторанам.
+14
-1
+13
Анекдот про домашнюю кухню.
Муж говорит жене - салат у тебя сегодня великолепный.
Та отвечает - сама покупала.
+11
-2
+9
Думаю что такое отношение к спорту у Тюкавина, в основном влияния и воспитание родителей. Подчёркиваю, именно родителей а не только одного отца. Думаю все знают, кто у Тюкавина отец и как долго он был в спорте, на самом высоком уровне. Косте просто повезло, что он почти с малых лет, уже знает чего он хочет добиться в спорте. Яркий пример тому, долгая спортивная карьера его отца, на самом высоком уровне. Пусть сбудится и мечта Тюкавина, о чём он мечтает. Удачи!!!
+8
0
+8
Настоящий спортсмен не то что Мамаевы и Кокорины
+3
-1
+2
Кокорин вышел из чата
+2
0
+2
Добавил страничку в избранное. Ради интереса посмотрю на ситуацию лет через пять -семь .Буду надеятся что и семья сохранится (в отличии от Тарасовых Сафоновых и т.п.) и в футбольном плане только вверх. Топим за Костю
+3
-1
+2
Что ж вы такие ранние то. В 20 с копейками и уже женаты.
+1
0
+1
Ответ PrinceYoYo
Похвально 👏 Профессиональный подход к своей карьере. Главное, чтобы жена поддерживала его, судя по вью так и есть.
«Жена футболиста» здорового человека, неужели такие всё-таки есть?🙏
+1
0
+1
Тоже кемарю на "Звезда родилась" (всех версиях).
0
0
0
Хорошая попытка агент
0
0
0
Только дай знать где ты находишься, дай знать…
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать. Простите, "свободное время" от кого ? Вас же там только двое было .
Тут наверное имеется ввиду ,свободное время от каких то вещей по типу тренировки или ещё чего то наверное
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать. Простите, "свободное время" от кого ? Вас же там только двое было .
У них же ребёнок вроде должен родиться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий