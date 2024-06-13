Тюкавин о «Динамо»: «Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин рассказал об общении с Александром Овечкиным.

Капитан «Вашингтона» – воспитанник ХК «Динамо».

— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства...»

— После матча с «Краснодаром» тоже писал?

— Нет, – сказал нападающий «Динамо».

В минувшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 3-е место.

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5 комментариев
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Ответ: «Ови, мы всё про.с.р…ли!»
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было, но Ови мог бы позвонить или написать со словами поддержки....
Я думаю если бы он позвонил, то там через слово был бы мат)
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