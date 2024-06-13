Тюкавин о «Динамо»: «Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства»

Константин Тюкавин рассказал об общении с Александром Овечкиным.

Капитан « » – воспитанник ХК « ».

— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, ! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства...»

— После матча с «Краснодаром» тоже писал?

— Нет, – сказал нападающий «Динамо».

В минувшем сезоне Мир бело-голубые заняли 3-е место.