Романцев о формате Кубка России: «Тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира – проигравший выбывает! Надо провести опрос болельщиков – какой вариант им больше по душе» 

Теги ФОНБЕТ Кубок России Олег Романцев календарь Спорт-Экспресс регламент Футбол

Олег Романцев раскритиковал нынешний формат Фонбет Кубка России.

«Такой формат розыгрыша Кубка мне не по душе. И прежде всего потому, что потерялась идея прежней кубковой непредсказуемости, которая сразу оставляла за бортом проигравшие клубы: уступил — на выход! Именно это придавало борьбе остроту и возможность кому-то из участников хоть раз прыгнуть выше головы. 

Вот и случалось, что команда из низшей лиги, обыгрывая именитого соперника, шла дальше и даже доходила до финального матча. Как, к примеру, было с выступавшим в классе Б «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, который обыгрывал «Спартак» во главе с Игорем Нетто! 

Я не знаю, что заставило поменять формат Кубка, но в нынешнем виде он тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира: проигравший выбывает! Вот и получается, что обладателем трофея может стать даже тот, кто на пути к нему успел дважды потерпеть поражение. 

Наконец, такая схема перегружает календарь чемпионата, что при нынешних сложностях передвижения по стране создает командам дополнительные трудности.

Так что я за прежнюю формулу проведения Кубка. А организаторам турнира было бы неплохо провести опрос болельщиков и поинтересоваться, какой вариант им больше по душе», – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Противоречит идее, а когда не знаешь, как правильно написать, тогда нет идеи
+3
-2
+1
Большинству по душе прежний и справедливый формат (проигравший выбывает)..
+2
-1
+1
Много матчей в турнире наскучило и интерес к кубку иссяк. Частые игры в кубке уже утомляют. В прошлом году у болельщиков был голод к футболу ,был интерес смотреть футбол и на кубок и первенство РПЛ. В этот год кубок с этим форматом многим надоел. Смотрим только первенство РПЛ .
+1
0
+1
Ответ Dinamik1
Болелам по душе по больше игр.
Смотреть игры вторых составов без спортивной составляющей такое себе удовольствие. Лучше бы ввели деление на восьмёрки и третий круг в РПЛ или увеличили РПЛ до 18 команд.
+1
0
+1
У многих пылает из-за того,что есть группа теперь.При этом в КЕ,КЧ,ЧЕ,ЧМ их групповой этап не смущал.Переход проигравших из ЛЧ в ЛЕ тоже никого не смущал.
0
0
0
Болельщики проголосуют за возвращение еврокубков😏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий