В Кубке России отменят матч между проигравшей командой в Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов. Команды сразу выйдут в суперфинал
Регламент Фонбет Кубка России будет изменен.
Со следующего сезона не будет проводиться матч между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов не будет со следующего сезона.
Команды сразу выходят в Суперфинал, об этом сообщил генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин.
Кроме того, по окончании этого сезона будет проведен Матч всех звезд.
ЦСКА выиграл Кубок России в нынешнем сезоне, обыграв «Краснодар» в серии пенальти.
а куда тогда денется победитель пути рпл? или типо проиграешь в финале рпл и на вылет, в то время как у других было право на ошибку?)