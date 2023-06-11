В Кубке России отменят матч между проигравшей командой в Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов. Команды сразу выйдут в суперфинал

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Сергей Анохин календарь регламент Это футбол, брат! Футбол

Регламент Фонбет Кубка России будет изменен.

Со следующего сезона не будет проводиться матч между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов не будет со следующего сезона.

Команды сразу выходят в Суперфинал, об этом сообщил генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин.

Кроме того, по окончании этого сезона будет проведен Матч всех звезд.

ЦСКА выиграл Кубок России в нынешнем сезоне, обыграв «Краснодар» в серии пенальти.

13 комментариев

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Плеймейкер87
А как тогда определить второго участника суперфинала? Три команды выйдут как в КВН?)
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Григорий Молотков
ничего не понял, но очень интересно
а куда тогда денется победитель пути рпл? или типо проиграешь в финале рпл и на вылет, в то время как у других было право на ошибку?)
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Frest!
Ответ Григорий Молотков
состав команд перед стартом матча перемашают в две
Четко же написали, кто выходит в Суперфинал: проигравший в Пути РПЛ и выигравший в Пути регионов. А выбывает, путём исключения - выигравший победитель Пути РПЛ. :)
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верните старую систему кубка на выбывание...
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Григорий Молотков
Ответ Плеймейкер87
А как тогда определить второго участника суперфинала? Три команды выйдут как в КВН?)
состав команд перед стартом матча перемашают в две
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IlyaGrain
Ну вот, другое дело !!
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Aleks Del Piero
Акрон: аче всмысле?!
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ОЛЛС1911
Матч всех звёзд это то, что я очень давно ждал в нашем футболе! Это здорово!
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Фан Рубина
Лучше бы путь регионов сделали нормальным, а не на "отцепитесь, всё лучшее - РПЛ".
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Спартак Уокер
Опять нечего не понятно
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Танович
Косно язычное, конечно, сообщение)
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Slavnov
Я б ничего не трогал,в принципе справедливо,что у победителей групп есть несколько жизней,есть смысл играть в группе на максимуме,я б финал играл,не в москве,если есть хотя бы одна московская команда,это не совсем честно,а так прикольный кубок,хотя в его регламент я и не вникал,может,что даже не знаю
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sasha230876
Ответ ОЛЛС1911
Матч всех звёзд это то, что я очень давно ждал в нашем футболе! Это здорово!
3 на 3 будут играть. Больше звёзд вряд ли найдут.
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