В Кубке России отменят матч между проигравшей командой в Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов. Команды сразу выйдут в суперфинал

Регламент Фонбет Кубка России будет изменен.

Со следующего сезона не будет проводиться матч между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов не будет со следующего сезона.

Команды сразу выходят в Суперфинал, об этом сообщил генеральный директор компании « » .

Кроме того, по окончании этого сезона будет проведен Матч всех звезд.

выиграл Кубок России в нынешнем сезоне, обыграв «Краснодар» в серии пенальти.