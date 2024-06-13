Мората о 4-м месте в списке бомбардиров Испании: «Очень этим горжусь. Мне нравится, что я неподалеку от таких людей, как Торрес, Рауль и Вилья» 

Альваро Мората гордится тем, что он 4-й бомбардир в истории сборной Испании.

На счету форварда 35 голов за национальную команду.

«Я очень этим горжусь. Если подумать, через что мне пришлось пройти... Трудные моменты, матчи, в которых я не мог играть, турниры, на которые меня не брали. Я многое преодолел, чтобы оказаться на этом месте. Но если бы я мог выбирать между победой сборной на этом Евро и своим попаданием на этот турнир, я выбрал бы сборную.

Мне нравится, что я неподалеку от таких людей, как Фернандо [ ], и [Вилья]. Это невероятные игроки, и я хочу это подчеркнуть. Они всегда давали мне дельные советы и всегда были рядом, и я очень этому рад», – сказал .