Мората побил рекорд Испании по голам на Евро (6). Он обошел Торреса

Форвард сборной Испании Альваро Мората отметился голом в полуфинальном матче против сборной Италии (1:1, второй тайм).

Для него этот гол стал шестым на чемпионатах Европы.

Таким образом, он побил рекорд , на счету которого пять голов на Евро.

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

Морату травит вся Испания из-за плохой реализации. Но его нельзя убирать – он главный в прессинге и здорово помогает партнерам

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