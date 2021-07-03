Мората побил рекорд Испании по голам на Евро (6). Он обошел Торреса

Форвард сборной Испании Альваро Мората отметился голом в полуфинальном матче против сборной Италии (1:1, второй тайм).
Для него этот гол стал шестым на чемпионатах Европы.
Таким образом, он побил рекорд Фернандо Торреса, на счету которого пять голов на Евро.
Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.
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