Кузяев сравнил РПЛ и Лигу 1: «Разница ощутима. Не сказал бы, что наш чемпионат плохой, но во Франции уровень выше в плане интенсивности, скоростей, единоборств»

Далер Кузяев сравнил уровень Мир РПЛ и Лиги 1.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.

Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал полузащитник « ».

перешел во французский клуб из « » в июле 2023 года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне россиянин провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.