Кузяев сравнил РПЛ и Лигу 1: «Разница ощутима. Не сказал бы, что наш чемпионат плохой, но во Франции уровень выше в плане интенсивности, скоростей, единоборств»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Матч ТВ Футбол

Далер Кузяев сравнил уровень Мир РПЛ и Лиги 1.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.

Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал полузащитник «Гавра».

Кузяев перешел во французский клуб из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне россиянин провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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12 комментариев
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Ответ Клименко
Медианное смотри, а то ПСЖ сдвигает все показатели вверх. Платежка большинства французских команд в районе 20 лямов евро в год
тогда и в РПЛ надо смотреть без Зенита, но это уже подгон задачи под ответ
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Зато зарплаты такие же наверное )
+5
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Ответ IlyaGrain
Зато зарплаты такие же наверное )
Ниже)
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-1
+2
Ответ SMART789
Сомневаюсь, что средняя годовая зарплата в РПЛ на уровне 1,7 млн.евро как в лиге 1 Но понимаю, что здесь принято обстрать наш чемпионат и молиться на все иностранное
Медианное смотри, а то ПСЖ сдвигает все показатели вверх. Платежка большинства французских команд в районе 20 лямов евро в год
+3
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+2
Эти моменты логичны, достаточно посмотреть какие там лоси и у нас.
+1
0
+1
Тоже самое примерно и Головин говорил. Интенсивность в первую очередь выше. Если у нас дают ещё развернуться, подумать, то в Лиге 1 думать и действовать надо быстрее.
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Ответ Клименко
Смотри. Какая платежка у Рубина, Ахмата, Ростова
Меньше чем у Нанта или Лилля, если начать разбираться
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Ответ Клименко
Причем Франция самый медленный чемп из топ 5
Италия не быстрее
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