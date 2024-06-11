Кузяев сравнил РПЛ и Лигу 1: «Разница ощутима. Не сказал бы, что наш чемпионат плохой, но во Франции уровень выше в плане интенсивности, скоростей, единоборств»
Далер Кузяев сравнил уровень Мир РПЛ и Лиги 1.
«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.
Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал полузащитник «Гавра».
Кузяев перешел во французский клуб из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
В прошедшем сезоне россиянин провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.