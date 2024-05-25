«Зенит» отметит памятными подарками Кузяева, Кержакова, Ерохина и Барриоса за 5 прошлых титулов РПЛ
«Зенит» отметит игроков памятными подарками за вклад в завоевание трофеев.
Сегодня команда под руководством Сергея Семака стала победителем чемпионата России в 6-й раз подряд.
«За вклад в завоевание второй звезды и трофеев клуба на протяжении пяти чемпионских сезонов отмечены Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Вильмар Барриос и Далер Кузяев.
Также клуб благодарит Дугласа Сантоса, который присоединился к команде в июле 2019 года, на его счету четыре золотых сезона (Сантос в этом сезоне в 5-й раз выиграл чемпионат России – Спортс), Кубок России и четыре Суперкубка России.
Из года в год игроки доказывали свою верность клубу и городу и навсегда останутся его легендами», – говорится в заявлении клуба.
Напомним, Далер Кузяев нынешний сезоне провел в составе «Гавра». На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах Лиги 1.
Понимаю, что это цитата с сайта Зенита, но тем не менее)
А всего в 11й раз!
Ура! Город над вольной Невой!Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
Пять раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20!
Восемь раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-23!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 28 титулов: 23 российских, 3 советских и 2 европейских!Сергей Семак единственный многократный чемпион России как футболист и как тренер. Семак стал 11-кратным чемпионом России. Он 6 раз подряд выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». Игроком Семак становился чемпионом пять раз: один раз с ЦСКА (2003), дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и дважды с «Зенитом» (2010, 2011/2012). Также Семак имеет чемпионскую медаль 2015 в качестве помощника главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. (10+1=11 медалей).
Тренер «Зенита» Михаил Бирюков стал чемпионом страны в 12й раз — у него
ВСЕ чемпионства в истории клуба «Зенит», как вратарь в 1984 в СССР, остальные 11 - тренер вратарей Зенита!
6ти кратными чемпионами в составе Зенита под руководством Семака стали М.Кержаков, Ерохин и Барриос.
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 15 титулов (7ч-2к-6ск).То есть больше половины клуба.