«Зенит» отметит игроков памятными подарками за вклад в завоевание трофеев.

Сегодня команда под руководством Сергея Семака стала победителем чемпионата России в 6-й раз подряд.

«За вклад в завоевание второй звезды и трофеев клуба на протяжении пяти чемпионских сезонов отмечены , , и .

Также клуб благодарит , который присоединился к команде в июле 2019 года, на его счету четыре золотых сезона (Сантос в этом сезоне в 5-й раз выиграл чемпионат России – Спортс), Кубок России и четыре Суперкубка России.

Из года в год игроки доказывали свою верность клубу и городу и навсегда останутся его легендами», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Далер Кузяев нынешний сезоне провел в составе « ». На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах Лиги 1.