«Челси» может предложить Галлахеру продлить контракт. Хавбек не хочет уходить из клуба
«Челси» может оставить Конора Галлахера в клубе на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что клуб готов продать 24-летнего полузащитника за 50 млн фунтов, потому что он не подходит стилю нового главного тренера «синих» Энцо Марески
По данным The Guardian, теперь «Челси» рассматривает возможность изменения своей позиции по поводу продажи Конора Галлахера и может предпринять попытки договориться с игроком о новом контракте.
Действующее соглашение Галлахера с «Челси» рассчитано до конца следующего сезона. Игрок интересен «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».
Если клуб сохранит полузащитника, то в следующем сезоне он может уйти в статусе свободного агента. Сам игрок предпочитает остаться в своем родном клубе. «Челси» готов снова обсудить с ним новое соглашение.
Однако ситуация остается непредсказуемой, и не в последнюю очередь потому, что между «Челси» и «Астон Виллой» ведутся неофициальные переговоры об обмене Галлахера на форварда Джона Дурана, который оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Для окончательного решения «Челси», вероятно, придется подождать до окончания Евро-2024. Сообщается также, что Галлахер не желает участвовать в обмене на Дурана.
Почеттино выгнали из Челси, потому что он не хотел, чтобы Галлахера продавали, и высказался об этом в прессе. Владельцы хотели его продать, потому что начали испытывать проблемы с финансовым fair play. Если входящие трансферы можно амортизировать (делить сумму трансфера по кол-ву лет в контракте), то продажа игроков академии позволяет сразу нарисовать крупные поступления в казну и закрыть вопросы.
И теперь Боули и КО хотят его оставить ахаххахахахахаха. А как вы будете с fair play разбираться? А зачем вы Поча на мороз выкинули?