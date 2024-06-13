«Челси» может предложить Галлахеру продлить контракт. Хавбек не хочет уходить из клуба

«Челси» может оставить Конора Галлахера в клубе на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что клуб готов продать 24-летнего полузащитника за 50 млн фунтов, потому что он не подходит стилю нового главного тренера «синих» Энцо Марески

По данным The Guardian, теперь «Челси» рассматривает возможность изменения своей позиции по поводу продажи и может предпринять попытки договориться с игроком о новом контракте.

Действующее соглашение Галлахера с « » рассчитано до конца следующего сезона. Игрок интересен « » и «Тоттенхэму».

Если клуб сохранит полузащитника, то в следующем сезоне он может уйти в статусе свободного агента. Сам игрок предпочитает остаться в своем родном клубе. «Челси» готов снова обсудить с ним новое соглашение.

Однако ситуация остается непредсказуемой, и не в последнюю очередь потому, что между «Челси» и «Астон Виллой» ведутся неофициальные переговоры об обмене Галлахера на форварда Джона Дурана, который оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Для окончательного решения «Челси», вероятно, придется подождать до окончания Евро-2024. Сообщается также, что Галлахер не желает участвовать в обмене на Дурана.