«Челси» пытается продать Конора Галлахера.

Как сообщает The Guardian, полузащитник готов остаться в лондонском клубе, если условия трансфера не будут соответствовать его требованиям, что повышает вероятность того, что Галлахер покинет «Челси» на правах свободного агента следующим летом.

Нынешняя политика клуба направлена на продажу игроков с истекающими контрактами. Лондонцы не приблизились к продлению соглашения с Галлахером и рискуют понести финансовые потери, если ситуация не разрешится в ближайшее время. Клубу необходимо продавать игроков, чтобы вписаться в финансовые правила , а полученные за Галлахера средства будут учтены как чистая прибыль, поскольку является воспитанником клуба.

«Челси» хочет получить за игрока не менее 50 миллионов фунтов. Утверждается, что « » начала переговоры с «синими» по Галлахеру. нравится энергичный стиль игры англичанина и он очень хочет заполучить игрока. Ожидается, что интерес также проявит « ».

Однако Галлахер не спешит покидать «Челси», и источники, близкие к потенциальной сделке с «Виллой», считают, что он готов ждать. Игрок не будет поддаваться давлению и соглашаться на трансфер, который не соответствует его карьерным планам.

По словам источника, внутри « » есть мнение, что Галлахер не подходит для футбола Энцо Марески, построенного на владении мячом.