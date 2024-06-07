«Челси» готов продать Галлахера за 50 млн фунтов, в клубе есть мнение, что он не подходит стилю Марески. Конор не хочет уходить
«Челси» пытается продать Конора Галлахера.
Как сообщает The Guardian, полузащитник готов остаться в лондонском клубе, если условия трансфера не будут соответствовать его требованиям, что повышает вероятность того, что Галлахер покинет «Челси» на правах свободного агента следующим летом.
Нынешняя политика клуба направлена на продажу игроков с истекающими контрактами. Лондонцы не приблизились к продлению соглашения с Галлахером и рискуют понести финансовые потери, если ситуация не разрешится в ближайшее время. Клубу необходимо продавать игроков, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ, а полученные за Галлахера средства будут учтены как чистая прибыль, поскольку Конор является воспитанником клуба.
«Челси» хочет получить за игрока не менее 50 миллионов фунтов. Утверждается, что «Астон Вилла» начала переговоры с «синими» по Галлахеру. Унаи Эмери нравится энергичный стиль игры англичанина и он очень хочет заполучить игрока. Ожидается, что интерес также проявит «Тоттенхэм».
Однако Галлахер не спешит покидать «Челси», и источники, близкие к потенциальной сделке с «Виллой», считают, что он готов ждать. Игрок не будет поддаваться давлению и соглашаться на трансфер, который не соответствует его карьерным планам.
По словам источника, внутри «Челси» есть мнение, что Галлахер не подходит для футбола Энцо Марески, построенного на владении мячом.
Вот только бизнес пока прогорает, да и в плане личного - воспитанников иногда стоит беречь.