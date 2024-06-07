«Челси» готов продать Галлахера за 50 млн фунтов, в клубе есть мнение, что он не подходит стилю Марески. Конор не хочет уходить

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Тоттенхэм Унаи Эмери Конор Галлахер Футбол

«Челси» пытается продать Конора Галлахера.

Как сообщает The Guardian, полузащитник готов остаться в лондонском клубе, если условия трансфера не будут соответствовать его требованиям, что повышает вероятность того, что Галлахер покинет «Челси» на правах свободного агента следующим летом.

Нынешняя политика клуба направлена на продажу игроков с истекающими контрактами. Лондонцы не приблизились к продлению соглашения с Галлахером и рискуют понести финансовые потери, если ситуация не разрешится в ближайшее время. Клубу необходимо продавать игроков, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ, а полученные за Галлахера средства будут учтены как чистая прибыль, поскольку Конор является воспитанником клуба.

«Челси» хочет получить за игрока не менее 50 миллионов фунтов. Утверждается, что «Астон Вилла» начала переговоры с «синими» по Галлахеру. Унаи Эмери нравится энергичный стиль игры англичанина и он очень хочет заполучить игрока. Ожидается, что интерес также проявит «Тоттенхэм».

Однако Галлахер не спешит покидать «Челси», и источники, близкие к потенциальной сделке с «Виллой», считают, что он готов ждать. Игрок не будет поддаваться давлению и соглашаться на трансфер, который не соответствует его карьерным планам. 

По словам источника, внутри «Челси» есть мнение, что Галлахер не подходит для футбола Энцо Марески, построенного на владении мячом.

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15 комментариев
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Галлахера продавать очень глупо, один из немногих,кто действительно сражается на поле. Да, технически не самый сильный игрок, но компенсирует это за счет самоотдачи и трудолюбия. Да и кучу важных мячей забил, которые приносили Челси очки.
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А вот и причина ухода Поча. Боули иди уже бейсбол посмотри что-ли 🤦🏻‍♂️
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Очевидно, что продать хотели еще при Поче. А сейчас очень удобно попытаться втереть фанатам в уши, что он новому тренеру не подходит
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#Боули_аут
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На Галлахере свет клином сошёлся что-ли, не пойму? Второй сезон подряд хотят его сплавить, а ведь неплохой и трудолюбивый игрок.
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Ответ Рамиль Валиев
А вот и причина ухода Поча. Боули иди уже бейсбол посмотри что-ли 🤦🏻‍♂️
Так это не новость. Там прямо писали про то, что Почеттино и директора не сошлись во взглядах на трансферы. Поч хотел оставить Чалобу и Галлахера, а Боули только ими может покрывать трансферы школьников из Бразилии.
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Видимо Челси стал ТОП клубом с приходом Абрамовича, а с его уходом закончился
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Даже сам игрок хочет остаться, потому что любит Челси и приносит пользу, но он не негрр и не гей, поэтому придётся продать, чтоб отбить закупки школьников. Гадость.
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Как бы прискорбно не было - незаменимых нет.
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Всё объективно: Галлахер не вписывается в схему 4-4-3.
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Верной дорогой идут в чемпионшип
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Как говорится, ничего личного, только бизнес.
Вот только бизнес пока прогорает, да и в плане личного - воспитанников иногда стоит беречь.
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Ответ Акер
Так это не новость. Там прямо писали про то, что Почеттино и директора не сошлись во взглядах на трансферы. Поч хотел оставить Чалобу и Галлахера, а Боули только ими может покрывать трансферы школьников из Бразилии.
Да понятно что не новость. Я в том плане, что сейчас начали "втирать дичь" и что это было не при чем)
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Ответ Хави оставайся
как и писал ранее, Челси в скором времени скатится обратно, к своим привычным позициям, будет середняк аля Астон Вилла
Астон Вилла середняк? Они как раз щас движутся в верном направлении. У них хорошие трансферы, отличный тренер, которому доверяет руководство. И заняли они 4 место после Арсенала, Ливера, Мансити.
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