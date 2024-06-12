Флик одобрил продление аренды Феликса. Тренер уверен, что Жоау может стать важной частью проекта «Барсы»

Ханси Флик одобрил продление аренды Жоау Феликса в «Барселоне».

Немец уже пообщался с португальским футболистом, рассказал о планах на будущее и дал понять, что собирается сделать ставку на него, сообщает Diario Sport.

Кроме того, Флик убежден, что Феликс может стать одной из важных частей нового проекта. Теперь агенту португальца Жорже Мендешу нужно договориться о продлении аренды с «Атлетико», которому принадлежат права на Феликса.