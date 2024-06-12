Флик одобрил продление аренды Феликса. Тренер уверен, что Жоау может стать важной частью проекта «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш Ханс-Дитер Флик Жоау Феликс Футбол

Ханси Флик одобрил продление аренды Жоау Феликса в «Барселоне».

Немец уже пообщался с португальским футболистом, рассказал о планах на будущее и дал понять, что собирается сделать ставку на него, сообщает Diario Sport.

Кроме того, Флик убежден, что Феликс может стать одной из важных частей нового проекта. Теперь агенту португальца Жорже Мендешу нужно договориться о продлении аренды с «Атлетико», которому принадлежат права на Феликса.

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10 комментариев
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Тут зависит от тренера на психологию игрока.
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Флик - четкий мужик !
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Вот бы теперь и Атлетико одобрил (:
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Лучше Симонса в аренду взяли бы, свой воспитанник, да и игрок более разносторонний. Феликс, теперь уже, даже не кот в мешке, мешок без кота.
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Адекватные решения пошли
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Зачем Атлетико эта аренда в нищий клуб, который не может за нее заплатить без танцев с бубнами с рычагами?
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Вот только Атлетико не собирается опять отдавать его в аренду и требует полноценный трансфер)
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Ответ Black Phoenix
А если Феликс не заиграет без Хави - Лапорта всех собак на Флика спустит.
Барса ничего не теряет, его по дешману в любом случае берут. Такой игрок в ротации за копейки, это супер вариант, заиграет или нет, уже неважно.
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А если Феликс не заиграет без Хави - Лапорта всех собак на Флика спустит.
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