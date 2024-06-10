Жоау Феликс: «Я попросил у Роналду совета из-за проблемы с бывшей девушкой однажды, так как он проходил через подобное. Криштиану ответил мне, и все прошло хорошо»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал о том, как Криштиану Роналду помог ему советом.

«Иногда люди думают, что Роналду дышит по-другому... но он обычный человек. Он невероятный партнер по команде, особенно по отношению к молодым игрокам, которым он очень помогает.

Однажды у меня была проблема, связанная с тем, что произошло в Португалии с бывшей девушкой, и я спросил его, как бы он поступил в такой ситуации, потому что он уже проходил через нечто подобное.

Он дал мне совет, и все прошло хорошо. Это не имеет никакого отношения к футболу, это просто человеческие отношения», – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью на подкасте Nude Project.

Майорга, обвинявшая Роналду в изнасиловании, вновь попытается взыскать с него компенсацию. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела

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22 комментария
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Ответ Свисток Кашшаи
… и все прошло хорошо, я начал отношения с парнем.
мужик, зачем?😔 ну удачи тебе с твоим парнем)
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+33
Отличная футбольная новость!
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… и все прошло хорошо, я начал отношения с парнем.
+20
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А ещё CR7 спас утопающего и перевёл бабушку через дорогу.
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Лучше бы ты спросил совета, как в футбол лучше играть.
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Посоветовал спустить пары с мужиком на яхте
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Кроме такого бреда, больше нет новостей? Позвоните лучше Мостовому, спросите его мнение об увольнении Талалаева
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Лучше бы спросил как моменты реализовывать, и талант не распускать..
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Криштиану подсказал - и теперь я тоже невьездной в одну из стран..
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Дал контакт адвокатов по делу Майорги )
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Ответ totocash
мужик, зачем?😔 ну удачи тебе с твоим парнем)
так он же свисток🤦😂
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С тех пор у Феликса ни с одной девушкой проблем не было, но есть один нюанс
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Проходил через подобное, но с Бадром
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Посоветовал подарить часы G-shock обклеенные стразами сваровски?
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– На недельку до второго, съезди, Феликс, в Марокково.
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Перспективная ветка
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Nude Project.
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Заплати ей за молчание и она заберёт иск.. Так поступали я и Трамп.. Всегда твой Авейру.. 🤭🤣
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Бросьте ее, это не наша бабка!
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Иногда люди думают, что Роналду дышит по-другому... но он обычный человек.Это не имеет никакого отношения к футболу, это просто человеческие отношения...-Ну я бы понял, если бы это Шейк говорила. Феликс, ты то чего?))...
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