Жоау Феликс: «Я попросил у Роналду совета из-за проблемы с бывшей девушкой однажды, так как он проходил через подобное. Криштиану ответил мне, и все прошло хорошо»

Жоау Феликс рассказал о том, как Криштиану Роналду помог ему советом.

«Иногда люди думают, что дышит по-другому... но он обычный человек. Он невероятный партнер по команде, особенно по отношению к молодым игрокам, которым он очень помогает.

Однажды у меня была проблема, связанная с тем, что произошло в Португалии с бывшей девушкой, и я спросил его, как бы он поступил в такой ситуации, потому что он уже проходил через нечто подобное.

Он дал мне совет, и все прошло хорошо. Это не имеет никакого отношения к футболу, это просто человеческие отношения», – сказал полузащитник сборной в интервью на подкасте Nude Project.

Майорга, обвинявшая Роналду в изнасиловании, вновь попытается взыскать с него компенсацию. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела