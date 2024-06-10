Феликс о Роналду: «Он живет футболом. Криштиану рано приходит на тренировки, чтобы размяться в зале и поработать над телом»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о причинах успеха Криштиану Роналду.

«Работоспособность. Приверженность самому себе. Он сосредоточен и живет футболом. Мы начинаем тренировки в 11, но приходим в половине десятого.

Он приходит достаточно рано, чтобы сделать свои дела: размяться в тренажерном зале, поработать над телом...» – сказал полузащитник сборной Португалии в интервью на подкасте Nude Project.

Жоау Феликс: «Я попросил у Роналду совета из-за проблемы с бывшей девушкой однажды, так как он проходил через подобное. Криштиану ответил мне, и все прошло хорошо»

Феликс о Роналду: «Он показался мне человеком ростом в 3 метра и шириной в 2, персонажем из видеоигры, когда я впервые его увидел. Икона португальского футбола и образец для подражания»

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3 комментария
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Роналду фанат своего дела.
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Тело работает над телом
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