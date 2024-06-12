«Фантазии». Медведев о возможном уходе Клаудиньо во «Фламенго»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Клаудиньо Чемпионат.com Футбол

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Клаудиньо во «Фламенго» в обмен на приоритетное право выкупа 17-летнего полузащитника Лоррана. В случае, если бразильский клуб согласится на это условие, «Зенит» может отпустить Клаудиньо менее, чем за 20 млн евро.

– «Зенит» действительно может продать Клаудиньо в «Фламенго»?

– Это фантазии, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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7 комментариев
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Ответ freeman123
Когда он так говорит, это может говорить об обратном
Но он так говорит всегда)
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В заголовок надо было: Медведев: "Дас из фантастиш".*
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Когда он так говорит, это может говорить об обратном
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Влажные московские фантазии. Я скорее поверю в уход Вендела. Клауд на своём месте в своей команде. Парень всегда старается вкладываться по максимуму.
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