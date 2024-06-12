«Фантазии». Медведев о возможном уходе Клаудиньо во «Фламенго»

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Клаудиньо во «Фламенго» в обмен на приоритетное право выкупа 17-летнего полузащитника Лоррана. В случае, если бразильский клуб согласится на это условие, «Зенит» может отпустить Клаудиньо менее, чем за 20 млн евро.

– «Зенит» действительно может продать Клаудиньо в «Фламенго»?

– Это фантазии, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.