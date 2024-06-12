«Зенит» готов продать Клаудиньо во «Фламенго» менее чем за 20 млн евро в обмен на приоритетное право покупки 17-летнего хавбека Лоррана (Bolavip)
Клаудиньо может перейти во «Фламенго».
По информации Bolavip Brazil, полузащитник хочет вернуться в чемпионат Бразилии.
«Зенит» готов отпустить Клаудиньо в обмен на приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника Лоррана. В этом случае «Фламенго» сможет подписать Клаудиньо дешевле, чем за 20 млн евро, которые ранее просил за футболиста «Зенит». Также возможна аренда с возможностью выкупа.
Отмечается, что интерес к Лоррану проявляют еще несколько клубов Европы, и руководство «Фламенго» хочет сделать продажу 17-летнего футболиста одной из самых крупных в бразильском футболе. Приоритетное право покупки «Зенитом» будет означать, что клуб из Санкт-Петербурга будет предупрежден о каждом предложении по игроку.
Признаться , я приятно удивлён
Признаться , что Вы латентный болельщик Спартака и тайно влюблены в Зарему !
Шутка. Уже посмотрел. Любит пофинтить, но какой-то тягучий, чего с культурой паса непонятно.