«Зенит» готов продать Клаудиньо во «Фламенго» менее чем за 20 млн евро в обмен на приоритетное право покупки 17-летнего хавбека Лоррана (Bolavip)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо может перейти во «Фламенго».

По информации Bolavip Brazil, полузащитник хочет вернуться в чемпионат Бразилии.

«Зенит» готов отпустить Клаудиньо в обмен на приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника Лоррана. В этом случае «Фламенго» сможет подписать Клаудиньо дешевле, чем за 20 млн евро, которые ранее просил за футболиста «Зенит». Также возможна аренда с возможностью выкупа.

Отмечается, что интерес к Лоррану проявляют еще несколько клубов Европы, и руководство «Фламенго» хочет сделать продажу 17-летнего футболиста одной из самых крупных в бразильском футболе. Приоритетное право покупки «Зенитом» будет означать, что клуб из Санкт-Петербурга будет предупрежден о каждом предложении по игроку.

24 комментария
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Зенит продолжает бесчестно торговать бразилами, которые внесены в список запрещённых к использованию футболистов в большинстве цивилизованных стран мира. Доколе!?
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Заслуживает сравнения с трансферной политикой ведущих европейских клубов !
Признаться , я приятно удивлён
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Интересно, тезисы про заговор в этой ветке будут? 🤪
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Ответ Owen_the_Simple
Зенит продолжает бесчестно торговать бразилами, которые внесены в список запрещённых к использованию футболистов в большинстве цивилизованных стран мира. Доколе!?
Зарема срочно готовит петицию о введении лимита на бразильцев и на победы в чемпионате.
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Схемы с 17-летними талантами мне нравятся. Когда Альберто ушел, Педро так зацепили). А, тут вроде деньги ещё предлагают.
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Ответ Старая школа
Комментарий скрыт
Чего вы хотите? Что бы юный Педро сразу выдал угля на гора? Да и Клаудиньо в этом сезоне не торт. Тем более, если хочет уехать, чего держать?
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Освобождается место на поле для своего. Козлов?
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Ответ Старая школа
Комментарий скрыт
Если "в целом, о нашей Лиге", тогда и пиши за Угальде, который ни один матч не выдал из 15 на уровне. А малолетний Педро в одиночку доказал что Спартак - середняк.
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Вот вам и место для Козлова в центр и Глушенкова на фланг вместо Артура
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Слухи слухами, а работа на трансферном рынке менеджментом Зенита ведётся. Будем ждать инфы из клуба по подписанным персоналиям.
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Ответ Старая школа
Комментарий скрыт
у нас сейчас нет интереса в лиге для топовых игроков, даже в Бразилии есть международные соревнования
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Ответ Роман Ахмедов
Клаудигьо за 20 лямов продают,Зайнутдинова покупают за 25 лямов...логика..
зайнутдинов не стоит 25лямов,максимум 10-12ллямов. он намного слабее клаудиньё.
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Ответ Роман Ахмедов
Клаудигьо за 20 лямов продают,Зайнутдинова покупают за 25 лямов...логика..
https://www.rusfootball.info/world/1146735620-beshiktash-nameren-suditsya-s-zhurnalistom-iz-za-raskrytiya-detaley-po-transferam-igrokov-v-zenit.html
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Ответ Spaten
Освобождается место на поле для своего. Козлов?
Видимо чемпионство на столетие нужно взять с бОльшим количеством паспортистов)) ну это даже хорошо, если Козлов и Глушенков будут играть в основе и давать результаты
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Ответ Виталик Украинский
Зарема срочно готовит петицию о введении лимита на бразильцев и на победы в чемпионате.
Виталик , пора уже сделать каминг-аут !
Признаться , что Вы латентный болельщик Спартака и тайно влюблены в Зарему !
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Богданыч в принципе не подходит по стилю игры для Зенита, засушливый невзрачный футбол, нет темпа, комбинаций, имея такой состав, не выжимает из него максимум, вот уже который год, как при этом они выигрывают чемпионства связываю с тем что уровень лиги вообще упал, Семак как тренер себя уже показал в еврокубках, и что самое главное, выводов он не делает
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Ну зенит нащупал прикольную модель с бразилами, иногда даже зарабатывать на этом удается
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Не вижу смысла в этом обмене
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Посмотрел на этого Лоррана. Крупный такой паренёк для 17 лет, мясистый(в хорошем смысле). Теперь нужно посмотреть нарезку(в хорошем смысле).
Шутка. Уже посмотрел. Любит пофинтить, но какой-то тягучий, чего с культурой паса непонятно.
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