Олег Иванов о бразильцах «Зенита»: «Самый капризный – Клаудиньо. Пижонит, пешком ходит, спорит с судьями, бубнит, размахивает руками. Даже у Вендела гонора поменьше»
Олег Иванов поделился мыслями о результатах «Зенита» в прошедшем сезоне.
В завершившемся сезона команда в шестой раз подряд выиграла Мир РПЛ.
«В чем проблема «Зенита»? Его уже изучили. Все знают, как против него играть. Обороняются низким блоком и терпеливо ждут шанса на контратаках.
Пока был Малком, взламывать редуты было проще. Он же мог из ничего создать голевой момент. А если вдруг у бразильца не шла игра, приносил пользу хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров. Сегодня в распоряжении Семака такого футболиста нет.
Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.
Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!
Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.
Самый капризный из этой компании – Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками... Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо.
Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?
Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример – «Реал» при Анчелотти. А в России – «Зенит» времен Семака.
Отличительная черта этих команд – способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.
Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил», – написал полузащитник «Рубина» Олег Иванов.
Берг, Луис Адриано,Гранквист, Классен, Перрейра, Ахмедов - они и в подметки Клауду не годятся.
Где он скис? Ты вообще смотришь игры Зенита? Человек стабильно в топе по всем атакующим метрикам, по средней оценке за матч он и вовсе лучший игрок чемпионата. А ты сравниваешь его с какими-то ремесленниками.
Местами, правда, сказал очевидные вещи, а уж про "Реал" просто крем-брюле с сиропом - но ведь всё правда!
Дуглас например явно в этом плане корректнее относиться к соперникам