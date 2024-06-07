Олег Иванов о бразильцах «Зенита»: «Самый капризный – Клаудиньо. Пижонит, пешком ходит, спорит с судьями, бубнит, размахивает руками. Даже у Вендела гонора поменьше»

Теги Зенит Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Олег Иванов поделился мыслями о результатах «Зенита» в прошедшем сезоне.

В завершившемся сезона команда в шестой раз подряд выиграла Мир РПЛ.

«В чем проблема «Зенита»? Его уже изучили. Все знают, как против него играть. Обороняются низким блоком и терпеливо ждут шанса на контратаках.

Пока был Малком, взламывать редуты было проще. Он же мог из ничего создать голевой момент. А если вдруг у бразильца не шла игра, приносил пользу хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров. Сегодня в распоряжении Семака такого футболиста нет.

Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.

Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!

Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.

Самый капризный из этой компании – Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками... Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо.

Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?

Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример – «Реал» при Анчелотти. А в России – «Зенит» времен Семака.

Отличительная черта этих команд – способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.

Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил», – написал полузащитник «Рубина» Олег Иванов.

27 комментариев
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Даже такой Клаудиньо - один из лучших игроков РПЛ. И один из лучших легов последнего десятилетия у нас по сочетанию цены с качеством.
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Клаудиньо при всем этом может выдать пару волшебных передач, сделать игру и спокойно пойти по своим делам)
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Ответ Регион-36
Комментарий скрыт
Я думаю Воронеж мечтал бы, чтобы у них в составе был Клаудиньо. Всем стадионом аплодировали бы))
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Все прям по полочкам разложил, респект.
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Ответ Регион-36
Комментарий скрыт
"Воронеж" понимает, что Клаудиньо или другой подобный игрок может попасть к ним в состав только в сказке и бурно негодуют по причине банальной зависти.
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Клауд в последних играх сезона всё же собрался и отработал вложения.
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По Клаудиньо, его уровень таков, что Олегу Иванову до него далековато, прямо скажем, а то сколько получает бразилец по ногам и свисток молчит и не сосчитать...Так что учитывая его большую пользу как игрока для Зенита, может себе позволить и попижонить немного...
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Ответ Регион-36
Далеко не факт, посредственный, и капризный товарищ. И болеть за него.. лично я бы не стал, не говоря о "мечтал" , на него смотреть тошно, не то, что болеть )
Даже в посредственном матче в Воронеже он отдал голевую. Капризный потому что оппоненты выходят против него с одной целью - лупить по ногам. Никому другому так не достается.
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Ответ Мельников Михаил
Серьезно? Прошлый сезон - да. Было качество. А этот? Ну плохой же сезон. Ну совсем так себе. Тот же Гарре из Крыльев был лучше. А ты прям последнее десятилетие... Да, блин. в этом десятилетии у нас Крыховяк "копеечный" по трансферной стоимости играл. Фернандо, Луис Адриано, Гранквист, Маркус Берг, Виктор Классен, Маурисио Перрейра, Одил Ахмедов, Кришито, наконец! Были несколько десятков более классных легов на таких же и более низких ЗП, и с такой же, относительно невысокой, ценой трансфера И если те игроки марку держали, то Клауд уж очень быстро скис. Прошедший сезон и борьба до последнего тура, это во много и отражение его игры, его формы и его настроя. В конце концов, именно он, единственный, отыграл все 30 матчей в Зените в этом сезоне.
Ахахахаха, Гарре...))))
Берг, Луис Адриано,Гранквист, Классен, Перрейра, Ахмедов - они и в подметки Клауду не годятся.
Где он скис? Ты вообще смотришь игры Зенита? Человек стабильно в топе по всем атакующим метрикам, по средней оценке за матч он и вовсе лучший игрок чемпионата. А ты сравниваешь его с какими-то ремесленниками.
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Кто такой Олег Иванов?
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Начал читать и подумал что это Зарема появилась, но нет, какой-то Иванов.
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Ответ Vadim Zhurov
Кто такой Олег Иванов?
Оказалось, что вдумчивый и склонный к аналитике человек.
Местами, правда, сказал очевидные вещи, а уж про "Реал" просто крем-брюле с сиропом - но ведь всё правда!
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Ответ San9
Даже в посредственном матче в Воронеже он отдал голевую. Капризный потому что оппоненты выходят против него с одной целью - лупить по ногам. Никому другому так не достается.
https://www.youtube.com/watch?v=s-OQfetiejI
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Ответ окечуква
Даже такой Клаудиньо - один из лучших игроков РПЛ. И один из лучших легов последнего десятилетия у нас по сочетанию цены с качеством.
А где он про его качество сказал ? Он рассказал про его гавнистость . Так и есть . Вечные обращения к судьям , тычки, возмущения , наезды на соперников. Этим грешат и вендел и Барриос.
Дуглас например явно в этом плане корректнее относиться к соперникам
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А он не обратил внимание как капризный Клаудиньё отрабатывает в обороне, а что касается споров с судьями, так многим не понятно когда Рахманович намеренно бьёт в лицо, Пиняев прямой ногой в колено, Макаров срубает ножницами, и от судей тишина.
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Да и судьи молодцы, приспособились к Зениту. Всегда задирают планку единоборств до неба. Бразильцы же обожают автобусы ставить, ага.
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При всем своем мастерстве, этот аспект у Клаудиньо гиря, которая тянет вниз.
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Вообще, Клауд этот сезон же провел очень слабо. И никакие незамеченные фолы на нем не оправдание. Но сыграл во всех 30 матчах чемпионата. Единственный, кстати, во всем Зените.
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Любопытно, кто же такие эти таинственные всемогущие шишкановские?
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