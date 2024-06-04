Клаудиньо о трех трофеях «Зенита»: «Сезон очень хороший, топ. Я играю, говорить не люблю»

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Клаудиньо высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.

«Я играю, не люблю говорить. Мы завоевали три трофея, этот сезон очень хороший, топ», – сказал полузащитник «Зенита». 

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом Мир РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок Росии и Суперкубок страны.

В чемпионате России Клаудиньо провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Также на его счету 1 гол и 1 ассист в 12 матчах в Кубке страны. 

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6 комментариев
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Последние игры Клаудиньо провëл почти идеально.
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-1
+11
А Круговой наоборот😁
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Странно что тут не написали термин "Требл"...нынче он в моде на нашем ТВ.
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Один из творцов 3 трофеев.
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