Иван Сергеев поделился впечатлениями от развязки сезона.

В последнем туре Мир «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельной игре встречались претенденты на титул – « » обыграл « » (1:0). Петербуржцы набрали 57 очков и выиграли чемпионат, опередив конкурентов на один балл.

«Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство!

Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал», – сказал нападающий « ».