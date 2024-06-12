Сергеев о развязке РПЛ: «Это волшебство, сверху нам воздалось, думаю. Самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал»
Иван Сергеев поделился впечатлениями от развязки сезона.
В последнем туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельной игре встречались претенденты на титул – «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0). Петербуржцы набрали 57 очков и выиграли чемпионат, опередив конкурентов на один балл.
«Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство!
Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал», – сказал нападающий «Зенита».