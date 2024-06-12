Сергеев о развязке РПЛ: «Это волшебство, сверху нам воздалось, думаю. Самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев поделился впечатлениями от развязки сезона.

В последнем туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельной игре встречались претенденты на титул – «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0). Петербуржцы набрали 57 очков и выиграли чемпионат, опередив конкурентов на один балл. 

«Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство!

Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал», – сказал нападающий «Зенита».

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В комментариях сплошные малолетние клоуны.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий