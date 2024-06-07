Лапорту злят призывы выразить ему вотум недоверия. Президент «Барсы» считает, что критика чрезмерна и мешает заключать сделки
Жоан Лапорта недоволен отношением к нему.
Как сообщает Diario Sport, президента «Барселоны» раздражает критика, в ближайшем окружении он демонстрирует свой гнев в связи с тем, что звучат в том числе призывы выразить ему вотум недоверия.
Лапорта принимает критику в принципе, но считает ее чрезмерной и во многих случаях направленной лично в его адрес с целью ему навредить. Руководитель клуба убежден, что лишний шум также мешает «Барселоне» договариваться с партнерами.
Президент намерен продолжить работу и не собирается покидать свой пост.