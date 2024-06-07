Лапорту злят призывы выразить ему вотум недоверия. Президент «Барсы» считает, что критика чрезмерна и мешает заключать сделки

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта недоволен отношением к нему.

Как сообщает Diario Sport, президента «Барселоны» раздражает критика, в ближайшем окружении он демонстрирует свой гнев в связи с тем, что звучат в том числе призывы выразить ему вотум недоверия.

Лапорта принимает критику в принципе, но считает ее чрезмерной и во многих случаях направленной лично в его адрес с целью ему навредить. Руководитель клуба убежден, что лишний шум также мешает «Барселоне» договариваться с партнерами.

Президент намерен продолжить работу и не собирается покидать свой пост.

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22 комментария
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Он вам не Жоан
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"Ну ребяяяяят, ну не критикуйте меня, я тут вообще-то сделки заключаю, а вы мешаете! И вообще дверь закройте!"
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Я не автократ! Но я против критики в мой адрес, мое ближайшее окружение должно быть мне полностью лояльно и приносить только хорошие новости, мое правление должно продолжаться столько, сколько я захочу, те, кто против, враги клуба и агенты конкурентов!
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Ответ rigobersong
Ты думаешь, мне интересно мнение нанейма:))
ну лучше уж быть ноунеймом чем иметь твою репутацию......
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Ответ Carasa
Он вам не Жоан
Скорее «он вам не Лапортыч»
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Ответ Этот Райола хочет денег
Я не автократ! Но я против критики в мой адрес, мое ближайшее окружение должно быть мне полностью лояльно и приносить только хорошие новости, мое правление должно продолжаться столько, сколько я захочу, те, кто против, враги клуба и агенты конкурентов!
А вы помните что было при Бартомеу, вы что, хотите также?
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Ответ rigobersong
Опять диарея набрасывает на вентилятор:)) Ничего нового, как только в Барселоне начинается светлый период, коршуны сразу же налетают:)) В понедельник приезжает Ханси наводить порядок, работа по игрокам уже ведется, долги Барселоны при Лапорте сократились на 200 млн, остальное просто желтизна:))
Жоан, перелогинься
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рычажника надо сливать
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Ну т.е. выгнать Хави из-за критики норм, а себя ни ни :))
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Интересно кто хозяин этого вентилятора?)))
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Ты ещё объяви всех своих критиков иноагентами, а у всех болельщиков, кто посмел критиковать тебя в соцсетях, ликвидируй абонементы. Тогда тебя точно полюбят
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Ответ rigobersong
Опять диарея набрасывает на вентилятор:)) Ничего нового, как только в Барселоне начинается светлый период, коршуны сразу же налетают:)) В понедельник приезжает Ханси наводить порядок, работа по игрокам уже ведется, долги Барселоны при Лапорте сократились на 200 млн, остальное просто желтизна:))
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