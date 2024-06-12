Фермин об участии в Олимпиаде: «Был бы рад там сыграть, получится или нет – будет понятно после Евро. Я игрок «Барсы», нужно согласовать это с клубом»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 олимпийская сборная Испании Фермин Лопес Футбол

Фермин Лопес заявил о желании сыграть на Олимпиаде в Париже.

– Вы в прекрасной физической форме. Вы согласитесь сыграть на Олимпиаде, если Санти Дения вас вызовет?

– Никаких предложений еще не поступало, мне никто ничего не говорил. Я прекрасно себя чувствую, и я думаю, что смогу это сделать, и клуб это видит. Я не смог бы отказаться от участия в Олимпийских играх в составе сборной Испании. Получится у меня или нет, станет понятно после чемпионата Европы.

– Но для этого любом случае нужно согласие «Барсы»?

– Очевидно, «Барса» – мой клуб, я их игрок, и мне нужно будет это согласовать. Я был бы рад принять участие в Олимпиаде, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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1 комментарий
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Что там еще летом есть помимо Евро и Олимпиады? И так уже в конце следующего месяца начнутся товарищеские матчи к подготовке к сезону. Может будет лучше пару недель отдохнуть, чем пытаться повторить ошибку Педри. Клубам уже давно пора договариваться со сборными, что каждый игрок может участвовать только в 1 турнире за лето.
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