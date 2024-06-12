Фермин об участии в Олимпиаде: «Был бы рад там сыграть, получится или нет – будет понятно после Евро. Я игрок «Барсы», нужно согласовать это с клубом»
Фермин Лопес заявил о желании сыграть на Олимпиаде в Париже.
– Вы в прекрасной физической форме. Вы согласитесь сыграть на Олимпиаде, если Санти Дения вас вызовет?
– Никаких предложений еще не поступало, мне никто ничего не говорил. Я прекрасно себя чувствую, и я думаю, что смогу это сделать, и клуб это видит. Я не смог бы отказаться от участия в Олимпийских играх в составе сборной Испании. Получится у меня или нет, станет понятно после чемпионата Европы.
– Но для этого любом случае нужно согласие «Барсы»?
– Очевидно, «Барса» – мой клуб, я их игрок, и мне нужно будет это согласовать. Я был бы рад принять участие в Олимпиаде, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.