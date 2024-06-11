Ямаль взял домашнее задание на Евро: «У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить»
Ламин Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании.
Вингер «Барселоны» вызван в испанскую команду на предстоящий чемпионат Европы.
«Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь.
Надеюсь, учитель не будет меня валить [на экзамене]», – со смехом сказал 16-летний футболист.
«Ямаль стал самым молодым игроком, взявшим домашку на Евро»