Ямаль взял домашнее задание на Евро: «У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании.

Вингер «Барселоны» вызван в испанскую команду на предстоящий чемпионат Европы. 

«Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь.

Надеюсь, учитель не будет меня валить [на экзамене]», – со смехом сказал 16-летний футболист.  

21 комментарий
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«Ямаль стал самым молодым игроком, взявшим домашку на Евро»
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Свисток не для тебя, а для учителя!
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Ламин Ямаль: "Утром я потренировался, днём сделал домашку, а вечером я стал самым молодым игроком, ступившим на газон Евро-2024".
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Ответ Dexter Morgan
Ламин Ямаль: "Утром я потренировался, днём сделал домашку, а вечером я стал самым молодым игроком, ступившим на газон Евро-2024".
Представим, будто Испания вышла в финал: Ямаль - «днём я сделал домашку, а вечером забил победный гол и стал чемпионом Европы»
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Ответ Tristan...
Представим, будто Испания вышла в финал: Ямаль - «днём я сделал домашку, а вечером забил победный гол и стал чемпионом Европы»
Я буду только рад. Как фанат сборной Испании.
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Ответ rigobersong
Так это еще хуже, если трезвый такое пишешь:))😀 Хотя может ты школу как и рамос закончил?:)😏
Ты свои сообщения почитай.
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Будет только если плохо сыграешь)
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Мне бы он фиг контурные карты сдал)))
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Фанаты Барселоны, рано или поздно до вас дойдёт смысл шуток про Ямаля. Так и быть, поясню. Все шутки про Ямаля никак не цепляют самого игрока. Это олицетворение ситуации в Барселоне, когда молодого паренька гоняют, рискуя его здоровьем. И сборная Испании туда же. Это касается и ситуации с Гави и Педри. Фати давайте вспомним. Дай Бог, чтобы всё было хорошо. Кстати, эти шутки вообще интернациональные. И только фанаты Барселоны видят в этих шутках что-то обидное в адрес футболиста. Хотя Ямалем все гордятся.
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Комментарий удален модератором
Такой прикол, но как же круто. Чувак учится ещё, а уже Евро. И ведь не пешеходом в сборную попал
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Айда в Зенит! Тут ЕГЭ! Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Ребята, домашнее задание, слушаем.
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Ответ evgen123
Мадридисты! Оставим в покое Ямаля, он молод, ему всего 16 лет. Дадим парню шанс вырасти в суперзвезду.
Так никто на этих неадекватов внимание не обращает, там логики и здравого смысла просто ноль:)) Ямаль в 16 у них переоцененное бревно которое играет по блату в сборной, а Фран 25ти летний топовый воспитанник, который даже близко к основе не подошел:)) И в этом вся суть:))
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Ответ Tristan...
Это только похвально, если домашка не будет мешать сконцентрироваться на турнире. Это вам не Рамос, окончивший школу в 28
Так не зря же физимогномика есть:) Например даже мы люди которые эту науку не изучают можем по лицу определить уровень интеллекта, Рамоса было видно издалека, Винисиус еще хуже:) И с другой стороны взять Кросса или Иньесту:)
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Так это еще хуже, если трезвый такое пишешь:))😀 Хотя может ты школу как и рамос закончил?:)😏
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