Ямаль взял домашнее задание на Евро: «У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить»

Ламин Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании.

Вингер «Барселоны» вызван в испанскую команду на предстоящий чемпионат Европы.

«Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь.

Надеюсь, учитель не будет меня валить [на экзамене]», – со смехом сказал 16-летний футболист.