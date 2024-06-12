Мусиала не думает, что получит «Золотой мяч» в этом году: «Я больше верю в Крооса: он может выиграть его в случае победы на Евро»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Золотой мяч Евро-2024 Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала не думает, что получит «Золотой мяч» в этом году.

21-летний футболист ответил на вопрос о том, сможет ли он выиграть приз лучшему игроку года, если станет победителем Евро-2024

«Я больше верю в Тони Крооса: он может выиграть его в случае победы на чемпионате Европы. 

Я хочу подойти к этому вопросу без давления. Мое время подходит, я концентрируюсь на своей игре, титулы с «Баварией» и сборной – моя цель», – сказал полузащитник мюнхенского клуба и сборной Германии в интервью Bild. 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Было бы красиво если бы Кроос выиграл золотой мяч. Всей своей карьерой он этого заслужил.
+5
-1
+4
Кроос, Винисиус имеют хорошие шансы.
Только нужно учитывать, что коротышка из МЛС с 29 на 15 место перебрался в рейтинге.
Пару ассистов и через две недели в топ-5 будет
+10
-8
+2
Давай, Мусиала, помоги Тони выиграть Золотой Мяч.
+1
0
+1
Наивный какой.В этом году Копа вообще-то!
0
0
0
Что за Мусесале?
0
0
0
Я много пишу и сейчас напишу, что если Германия выиграет евро , то Кроос получит золотой мяч, причём заслуженно. Подождем.
0
0
0
Почему не Рюдигер?
0
0
0
Если Германия выиграет, больше шансов у Суетолога и Крооса. Какой Мусиала? Он сдал по сравнению прошлым сезоне. Но основная битва за ЗМ это между Джудом и Вини. Я даже не представляю что даже Джуд должен сделать на Евро, чтобы опередить Вини.
0
0
0
Ответ Dinamik1
Было бы красиво если бы Кроос выиграл золотой мяч. Всей своей карьерой он этого заслужил.
было бы конечно красиво, но золотой мяч дают за выступления в одном году, а не за всю карьеру
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий