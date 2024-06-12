Мусиала не думает, что получит «Золотой мяч» в этом году: «Я больше верю в Крооса: он может выиграть его в случае победы на Евро»

Джамал Мусиала не думает, что получит «Золотой мяч» в этом году.

21-летний футболист ответил на вопрос о том, сможет ли он выиграть приз лучшему игроку года, если станет победителем .

«Я больше верю в : он может выиграть его в случае победы на чемпионате Европы.

Я хочу подойти к этому вопросу без давления. Мое время подходит, я концентрируюсь на своей игре, титулы с «Баварией» и сборной – моя цель», – сказал полузащитник мюнхенского клуба и сборной Германии в интервью Bild.