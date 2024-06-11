Сантьяго Канисарес: «Нойер настолько хорош, что его чрезмерная самоуверенность много раз была его самым большим недостатком. Куртуа – лучший вратарь мира»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сантьяго Канисарес Ла Лига Евро-2024 Тибо Куртуа Футбол

Сантьяго Канисарес назвал слабую сторону Мануэля Нойера.

Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании ответил на вопрос о том, кто станет лучшим голкипером Евро-2024

«Мне всегда очень нравился Нойер, и он в хорошей форме. Он настолько хорош, что во многих случаях его чрезмерная самоуверенность была его самым большим недостатком.

Куртуа, безусловно, является для меня лучшим вратарем мира», – сказал Канисарес.

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10 комментариев
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Ответил на вопрос кто станет лучшим вратарем Евро. Куртуа не вызван на Евро. Здесь красота что вопрос что ответ😃
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Разные и оба крутые, сильные киперы.
У Куртуа словно второй пик карьеры, а у Нойера близится занавес, плюс повлияла сильно травма ноги, выкинувшая его на год. Да и получена она была нелепо. Мануэль сам виноват
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Куртуа очень силен конечно но не будем забывать что нойер вывел вратарскую игру на новый уровень к игре ногами и страховки защиты, как в свое время Лев Иванович стал играть по всей вратарской а не только на ленточке
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Куртуа планомерно вступает в клуб Касильяса, Буффона и Нойера. Становится одним из них. Великий.
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Когда впервые увидел Куртуа, изумился..
Именно так я представлял главного злодея из Академии Азимова. Именно черты лица
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Канисарес был ярким вратарем, тем, Корине боялся пуститься в самую гущу событий! Эпоха! Я не болел за Валенсию, но Сантьяго был архикрут, какой выдающийся игрок!!!
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Ответ Dexter Morgan
Куртуа планомерно вступает в клуб Касильяса, Буффона и Нойера. Становится одним из них. Великий.
большое время между стариками и ненешнеми, Нойер скорей в новой гвардии, тогда Кан был лучше
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Ответ antoniox
большое время между стариками и ненешнеми, Нойер скорей в новой гвардии, тогда Кан был лучше
А касильяс и буффон в старой?
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Ответ antoniox
большое время между стариками и ненешнеми, Нойер скорей в новой гвардии, тогда Кан был лучше
Кан в чем то был лучше
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