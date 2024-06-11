Сантьяго Канисарес: «Нойер настолько хорош, что его чрезмерная самоуверенность много раз была его самым большим недостатком. Куртуа – лучший вратарь мира»

Сантьяго Канисарес назвал слабую сторону Мануэля Нойера.

Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании ответил на вопрос о том, кто станет лучшим голкипером .

«Мне всегда очень нравился , и он в хорошей форме. Он настолько хорош, что во многих случаях его чрезмерная самоуверенность была его самым большим недостатком.

, безусловно, является для меня лучшим вратарем мира», – сказал .