Сантьяго Канисарес: «Нойер настолько хорош, что его чрезмерная самоуверенность много раз была его самым большим недостатком. Куртуа – лучший вратарь мира»
Сантьяго Канисарес назвал слабую сторону Мануэля Нойера.
Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании ответил на вопрос о том, кто станет лучшим голкипером Евро-2024.
«Мне всегда очень нравился Нойер, и он в хорошей форме. Он настолько хорош, что во многих случаях его чрезмерная самоуверенность была его самым большим недостатком.
Куртуа, безусловно, является для меня лучшим вратарем мира», – сказал Канисарес.
У Куртуа словно второй пик карьеры, а у Нойера близится занавес, плюс повлияла сильно травма ноги, выкинувшая его на год. Да и получена она была нелепо. Мануэль сам виноват
Именно так я представлял главного злодея из Академии Азимова. Именно черты лица