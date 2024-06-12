Селихов о последней драке: «На свадьбе у друга в каком‑то ночном клубе. Какая свадьба без драки! Спортсмены победили, конечно»
Александр Селихов рассказал, когда дрался последний раз.
– Отец привил тебе любовь к рыбалке?
– Да! Он меня постоянно брал с собой с ранних лет.
– На первых порах не хотелось ехать, вставая рано утром?
– Нет! Мне это самому было в кайф!
– Сейчас у вас бывают разговоры по душам с папой?
– Да. Не сказать чтобы часто, но разговариваем. Он очень переживает за меня, потому что, можно сказать, благодаря ему я стал футболистом, потому что он меня возил на все тренировки, одевал, обувал меня. Поэтому в этом тоже его большая заслуга.
– От него последний раз когда прилетало? Или ты исправился?
– Периодически, конечно. Он прожил больше, чем я. И в некоторых моментах, конечно, он не ругает, а подсказывает. Или спрашивает у меня, почему я так сделал.
У меня была травма. Он говорит: «Почему? Давай анализируй! Чтобы такого больше не было!»
– Ты провел анализ?
– Да тут не проведешь никакого анализа, потому что эти микротравмы бывают.
– Есть же понятие «стеклянный футболист». Селихов такой?
– Нет.
– До Нарышкино под Орлом сколько ехать?
– 20 км.
– Ты ездил год на тренировки в Орел на маршрутке. Каково это круглогодично? Зима, холод.
– Это было круто для меня. Когда тебе родители дают карманные деньги.
– А ты вместо того, чтобы на маршрутке ехать, проходил пешком, а деньги потом тратил?
– Не‑не‑не! (смеется) Это было очень далеко! Ты едешь в город один. В нашем детстве тебя домой невозможно было загнать, ты приходил, и тебе сразу допрос мама устраивала: «Где ты был? Почему так долго?» Родителей можно понять: раньше телефонов не было. Все переживают, волнуются, где ты.
– И тебе взяли телефон?
– Да! Уже попозже у меня появился первый. Мне мама купила какой‑то бэушный. И уже можно было меня найти по телефону.
– Ты же вроде всегда возил с собой [домой] форму, чтобы здесь раздать. Сейчас привез что‑нибудь?
– Да, лежат в машине. Пара футболок, пара кепок.
Здесь [на рыбалке] я реально расслабляюсь, но скоро сезон. И нужно будет уже начинать тренироваться самостоятельно, чтобы подойти к сезону.
– Ты когда дрался в последний раз?
– (смеется) На свадьбе у друга в каком‑то ночном клубе. Это было в Орле. Какая свадьба без драки!
– Кто победил?
– Спортсмены, конечно, – сказал вратарь «Спартака».
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