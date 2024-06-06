Гаджиев о Селихове в «Динамо» Махачкала: «Он нам интересен, но интересны ли мы Александру? «Спартаку» мы не конкуренты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Селихов Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о возможности перехода Селихова в «Динамо» Махачкала.

Ранее появилась информация, что новый тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на голкипера. Сообщалось, что махачкалинцы интересуются Александром.

«Селихов, как и Джикия, нам всегда интересны. Но разве Александра отпускают из «Спартака»? Он классный вратарь с большим опытом. Конечно, Селихов интересен «Динамо» Махачкала. Вопрос в другом – интересны ли мы Александру?

Можно сопоставить наши финансовые возможности и «Спартака». Если бы вам платили в одном месте в десять раз больше, где остались бы? Плюс ко всему это же еще «Спартак», то есть имя, а не только материальное обеспечение. Мы им не конкуренты, но Селихова с удовольствием примем. Попьем с ним чаю, покатаем по горкам.

А вот футбол уже проблематично, но не нам. Мы-то примем. А Александру это зачем? Если бы у нас были бы хотя бы приблизительные условия, то можно было о чем-то говорить.

Последний раз общались с ним пару лет назад – в компании под названием «Амкар» жив». После этого с Александром не встречались и не говорили. Только они мне с Джикией прислали фотографию после какой-то победы. Он нормальный мужик, так что с радостью принял бы его в Махачкале», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

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2 комментария
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Кто знает, возможно, Александр не так привязан к з/п и захочет постоянно играть
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