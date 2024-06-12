Алексей Березуцкий о Мостовом: «Скоро он дебютирует помощником главного тренера в клубе РПЛ. Футбол очень многое теряет»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Алексей Березуцкий ждет, что Александр Мостовой получит работу в клубе РПЛ.

«Уверен, что он скоро дебютирует помощником главного тренера в клубе РПЛ. Футбол очень многое теряет», – сказал тренер ЦСКА и бывший защитник армейцев.

В данный момент Мостовой проходит обучение в РФС для получения тренерской лицензии.

Александр Мостовой: «Будет обидно завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Такие, как Абаскаль, занимают наши места и зарабатывают деньги»

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11 комментариев
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Звучит как троллинг - Мостовой скоро дебютирует как тренер и как следствие футбол многое потеряет?
+18
-2
+16
как гром среди ясного неба новость!)) или прогноз?
+7
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неужели Карпин привлечет своего испанского собрата? это станет непростительной ошибкой))) я вообще думал, что он только к Пепу согласится помощником пойти
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И кому такое счастье привалит, сам царь будет их тренировать?
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Ээээ...надеюсь не в ЦСКА)
Для опытов и экспериментов в нашем чемпионате есть специальные подопытные мыши с ромбиком и борщем.
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Царь помощником не пойдёт. Уровень не тот
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Эхх, клуб, который его пригласит - явно прибавит в медийке, но вот пойдёт ли ему это на пользу 🤔
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Главное чтобы Талалаевым не стал- потренировал, потрещал на тв , опять потренировал, опять потрещал
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С таким помощником и соперники не нужны
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Неужели Леша откажется от должности для Мостового.
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Если кто понял, переведите, что он сказал?
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