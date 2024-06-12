Алексей Березуцкий о Мостовом: «Скоро он дебютирует помощником главного тренера в клубе РПЛ. Футбол очень многое теряет»

Алексей Березуцкий ждет, что Александр Мостовой получит работу в клубе РПЛ.

«Уверен, что он скоро дебютирует помощником главного тренера в клубе . Футбол очень многое теряет», – сказал тренер и бывший защитник армейцев.

В данный момент Мостовой проходит обучение в РФС для получения тренерской лицензии.

Александр Мостовой: «Будет обидно завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Такие, как Абаскаль, занимают наши места и зарабатывают деньги»