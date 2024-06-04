Мостовой про Николича в ЦСКА: «Его приглашают ради победы в чемпионате. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас?»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Марко Николич Футбол

Александр Мостовой высказался о приглашении Марко Николича в ЦСКА.

Сербский специалист займет пост главного тренера армейцев. 

– Получится у Николича в ЦСКА?

– Что значит «получится» в настоящее время? Когда два года назад приглашали Николича, думали, что у него получится. Но прошло два года – его убрали. Все зависит от результатов. Если Николич его даст в ближайшем будущем – будет работать, а нет – уйдет как и Федотов.

Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас? – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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9 комментариев
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Комментарий про ЦСКА и Николича, Зенит упомянут лишь вскользь. Не понимаю, зачем здесь зенитовский тег 😎
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Это не Мостовой говорит.
Мостовой бы заметил, что Николич в футбол не играл - он в 20 лет карьеру завершил из-за травмы, вряд ли бы Александр "я 20 лет играл на высшем уровне" Мостовой прошёл мимо этого факта.
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Ответ Иван Новиков
Который обыгрывает пердивную команду на последней минуте?
Только до финала Зенит других лидеров выбил… да и странно, как это пердивная команда дошла до финала!???
Но это уже сложнее для понимания ….
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За чемпионство, конечно, вряд ли, только если очень сильно укрепляться.

Но основа у ЦСКА все равно достойная, вся проблема в очень короткой скамейке, хотя никто не заставлял продавать Кучаева, Ермакова, Медину и Хорхе.

Возможно, что руководству в Федотове как раз не понравилось то, что тренер не сильно ладит с легионерами. Все-таки игроки не бездарные
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Ответ Иван Новиков
Который обыгрывает пердивную команду на последней минуте?
А кто-то вообще влетел ей.
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Свежие варианты.
Всё ради кубка чемпиона РПЛ!
Чтобы бороться и искать, понюхать и...
отдать Зениту! 😄
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Интересный вывод - в тренерской чехарде ЦСКА, Спартака, Краснодара и прочих виноват Зенит...
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Ответ Dmitry Orlov
Это не Мостовой говорит. Мостовой бы заметил, что Николич в футбол не играл - он в 20 лет карьеру завершил из-за травмы, вряд ли бы Александр "я 20 лет играл на высшем уровне" Мостовой прошёл мимо этого факта.
После победы над Абаскалем Царь подобрел
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