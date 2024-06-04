Мостовой про Николича в ЦСКА: «Его приглашают ради победы в чемпионате. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас?»

Александр Мостовой высказался о приглашении Марко Николича в ЦСКА.

Сербский специалист займет пост главного тренера армейцев.

– Получится у Николича в ЦСКА?

– Что значит «получится» в настоящее время? Когда два года назад приглашали Николича, думали, что у него получится. Но прошло два года – его убрали. Все зависит от результатов. Если Николич его даст в ближайшем будущем – будет работать, а нет – уйдет как и Федотов.

Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас? – сказал бывший полузащитник сборной России.