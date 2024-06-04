Мостовой про Николича в ЦСКА: «Его приглашают ради победы в чемпионате. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас?»
Александр Мостовой высказался о приглашении Марко Николича в ЦСКА.
Сербский специалист займет пост главного тренера армейцев.
– Получится у Николича в ЦСКА?
– Что значит «получится» в настоящее время? Когда два года назад приглашали Николича, думали, что у него получится. Но прошло два года – его убрали. Все зависит от результатов. Если Николич его даст в ближайшем будущем – будет работать, а нет – уйдет как и Федотов.
Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас? – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой бы заметил, что Николич в футбол не играл - он в 20 лет карьеру завершил из-за травмы, вряд ли бы Александр "я 20 лет играл на высшем уровне" Мостовой прошёл мимо этого факта.
Но это уже сложнее для понимания ….
Но основа у ЦСКА все равно достойная, вся проблема в очень короткой скамейке, хотя никто не заставлял продавать Кучаева, Ермакова, Медину и Хорхе.
Возможно, что руководству в Федотове как раз не понравилось то, что тренер не сильно ладит с легионерами. Все-таки игроки не бездарные
Всё ради кубка чемпиона РПЛ!
Чтобы бороться и искать, понюхать и...
отдать Зениту! 😄