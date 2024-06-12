Кавазашвили о российских игроках: «Нет футболистов, способных соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры»
Анзор Кавазашвили высказался об уровне российских футболистов.
«Кого бы назвал самым прогрессирующим российским футболистом на сегодняшний день? Никого! Я считаю, что на данный момент таких игроков просто нет.
Если мы говорим о футболистах, которые способны соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры, то таких у нас нет», – заявил бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР.
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Но мы все смотрим на некий мифический "мировой уровень и европейский стиль игры"
Я тоже любитель посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало, но всему мера должна же быть