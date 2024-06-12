Кавазашвили о российских игроках: «Нет футболистов, способных соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили высказался об уровне российских футболистов.

«Кого бы назвал самым прогрессирующим российским футболистом на сегодняшний день? Никого! Я считаю, что на данный момент таких игроков просто нет.

Если мы говорим о футболистах, которые способны соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры, то таких у нас нет», – заявил бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР.

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9 комментариев
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Сафонова берут в ПСЖ
Головин выдаёт потрясающий сезон
Миранчук берет ЛЕ в качестве важного игрока ротации

Но мы все смотрим на некий мифический "мировой уровень и европейский стиль игры"

Я тоже любитель посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало, но всему мера должна же быть
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А как же Сафонов, которого подписывает клуб мирового уровня?
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А тренеры соответствующие европейскому и мировому уровню есть?
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Ответ Лев Бабенко
Сафонова берут в ПСЖ Головин выдаёт потрясающий сезон Миранчук берет ЛЕ в качестве важного игрока ротации Но мы все смотрим на некий мифический "мировой уровень и европейский стиль игры" Я тоже любитель посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало, но всему мера должна же быть
Есть, но их единицы.
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