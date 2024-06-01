Кавазашвили о Сафонове: «Берет самый плохой пример с вратарей Европы. Когда отдают мяч рядом стоящим защитникам, это издевательство над ними и командой. Надо играть просто, как Яшин!»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Анзор Кавазашвили Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Анзор Кавазашвили призвал Матвея Сафонова не разыгрывать мяч с защитниками.

«Думаю, Сафонов стоит на одном уровне. Я бы очень хотел, чтобы у него был прогресс. Он у него будет, когда он перестанет заниматься нервотрепкой своей команды, играя в мелкие передачи в штрафной площадке. Он ставит своих защитников в неловкое положение.

Вратарь должен играть просто! Ему надо ловить или отбивать мяч во вратарской площадке и по возможности выходить в штрафной на верховые мячи. Также вводить мяч свободному партнеру, который наиболее выдвинут впереди, чтобы ускорять атаки.

Когда вратари отдают мяч рядом стоящим защитникам, то это просто издевательство над ними, своей командой и собственными болельщиками.

У Сафонова есть прекрасные качества, но кто его научил вот этому? Я понять не могу. Может, он лично от себя это берет или через интернет или телевизор смотрит, как в Европе играют. Я хочу его остудить в этом, потому что он берет самый плохой пример с вратарей Европы. Вратарь должен играть просто, как Яшин!» – сказал бывший вратарь «Спартака».

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11 комментариев
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Дед мозгами застрял в 60-х и не замечает, что футбол с тех пор сильно изменился, в том числе и требования к вратарям. Это раньше играли "поймал - пинай подальше", а сейчас дорожат владением
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-2
+24
Больше 80 лет прогрессивному парню, который в курсе всех тенденций футбола
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Опять старичьё со своим никому не нужным мнением.
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А еще ему не хватает кепки и треников- Анзор
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Самое печальное, что подобные деды сидят во власти. При том в ведущих странах
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+1
Ответ ретроградный меркурий
Дед мозгами застрял в 60-х и не замечает, что футбол с тех пор сильно изменился, в том числе и требования к вратарям. Это раньше играли "поймал - пинай подальше", а сейчас дорожат владением
Не, не застрял.
Он даже про интернет знает 😁
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Песьяков перекрестился, что не по нему прошлись
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Авторитетное экспертное мнение!
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Ответ Евгений Сидоров
Опять старичьё со своим никому не нужным мнением.
Не забывай, что ты тоже станешь старичьём. Он не прав, мне кажется. Но он сделал тоже, что и ты, высказал свое никому не нужное мнение
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