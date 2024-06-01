Кавазашвили о Сафонове: «Берет самый плохой пример с вратарей Европы. Когда отдают мяч рядом стоящим защитникам, это издевательство над ними и командой. Надо играть просто, как Яшин!»

Анзор Кавазашвили призвал Матвея Сафонова не разыгрывать мяч с защитниками.

«Думаю, Сафонов стоит на одном уровне. Я бы очень хотел, чтобы у него был прогресс. Он у него будет, когда он перестанет заниматься нервотрепкой своей команды, играя в мелкие передачи в штрафной площадке. Он ставит своих защитников в неловкое положение.

Вратарь должен играть просто! Ему надо ловить или отбивать мяч во вратарской площадке и по возможности выходить в штрафной на верховые мячи. Также вводить мяч свободному партнеру, который наиболее выдвинут впереди, чтобы ускорять атаки.

Когда вратари отдают мяч рядом стоящим защитникам, то это просто издевательство над ними, своей командой и собственными болельщиками.

У Сафонова есть прекрасные качества, но кто его научил вот этому? Я понять не могу. Может, он лично от себя это берет или через интернет или телевизор смотрит, как в Европе играют. Я хочу его остудить в этом, потому что он берет самый плохой пример с вратарей Европы. Вратарь должен играть просто, как !» – сказал бывший вратарь «Спартака».