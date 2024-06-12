Гендиректор «Пари НН» о видео с «оскорбительным поведением» Юрана: «Это не публичное место. Тем более человек находился на эмоциях. Это не совсем корректно»

Гендиректор «Пари НН» осудил видео с «оскорбительным поведением» Сергея Юрана.

Экс-главный тренер нижегородцев был оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что выразил недовольство судейством Евгения Буланова.

— Хочу обсудить с вами апрельский скандал вокруг Юрана, когда он получил от КДК условную дисквалификацию за разговор на повышенных тонах на пути от поля к раздевалке после поражения от «Краснодара». Многие считают, что он оскорблял судей, хотя ваш клуб утверждает, что это не к ним было адресовано. Но вы в своем телеграм-канале раскритиковали меня за то, что я снял на видео этот инцидент.

— Так это вы снимали?

— Да. Вы написали, что я без разрешения выложил в публичное поле информацию о другом человеке и что пусть это останется на моей совести.

— К сожалению, должен повторить, что не надо выкладывать какие-то личные моменты в Сеть.

— Это было в публичном месте. Юран произнес те слова в месте, которое было рядом со смешанной зоной для аккредитованных журналистов.

— Это не публичное место. Тем более человек находился на эмоциях. Это не совсем корректно было с вашей стороны.

— Я же не в раздевалку без разрешения зашел и не в личные апартаменты Юрана.

— Я все-таки останусь при своем мнении. Хорошо?

— Хорошо. На ваш взгляд, тот скандал повлиял на Юрана и команду, которая дальше проиграла серию матчей, после чего вы поменяли тренера?

— Вообще не повлияла. Клуб защищал . И благодарен ему за то, что им сделано. То, что мы сохранили прописку в — в том числе его заслуга, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.