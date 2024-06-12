Роналду после дубля Ирландии: «Каждый гол за сборную особенный. Рад сыграть и забить, но главное – победа. Так и должна играть Португалия»

Криштиану Роналду высказался после дубля в ворота сборной Ирландии (3:0).

«Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол.

Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно.

Я был готов [к пропуску матча с Хорватией], тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не сыграю. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать как можно лучше», – сказал форвард сборной Португалии в эфире SportTV.