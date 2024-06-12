Роналду после дубля Ирландии: «Каждый гол за сборную особенный. Рад сыграть и забить, но главное – победа. Так и должна играть Португалия»

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Криштиану Роналду высказался после дубля в ворота сборной Ирландии (3:0).

«Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол.

Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно.

Я был готов [к пропуску матча с Хорватией], тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не сыграю. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать Евро как можно лучше», – сказал форвард сборной Португалии в эфире SportTV.

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22 комментария
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Каждый гол Роналду - слезы для глоров Барсы.
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Невероятный человек. Рекорд за рекордом.
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Ответ Гномович!
Каждый гол Роналду - слезы для глоров Барсы.
Которые сидят и караулят новости с Роном 🤣 и каждый раз плачут, потому что Рон им опять надавал в голову как Саше Грей!
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☠️🔥Старик-разбойник!
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Давайте без сравнения с Месси здесь обойдёмся. Как можно вообще спорить на счёт Роналду, величайший человек в истории спорта.
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+7
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Не плачь барберок)
+7
-1
+6
Норм, вручаем мцесси ЗМ
(с) France Football
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+1
Ну ему будет нелегко. Фуфлыжных пеналей, как Пенальтеське ему дарить не будут. Это делают только для ко-продукции ФИФА.
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С 2003 вроде за сборную играет. Отлично на Евро 2004 отыграл и спустя 20 лет продолжает держать уровень.
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