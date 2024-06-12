«Арсенал» и «Челси» были готовы заплатить 65 млн евро за Шешко. Форвард продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Английские клубы не смогут подписать Беньямина Шешко.

Ранее стало известно, что 21-летний форвард продлит контракт с «Лейпцигом», несмотря на интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, лондонские клубы были готовы активировать пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, прописанный в соглашении игрока с немецкой командой.

Журналист Sky Sport Филипп Хинце пишет, что словенец уже подписал соглашение с «Лейпцигом», рассчитанное до 2029 года.

В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг». Его статистику можно найти здесь.

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5 комментариев
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Ответ Den-is
Как всегда Челси ходит по пятам за Арсеналом и пытается перехватить его цели. Говорят, Гвардиола пообещал Шешко, что купит его в следующем году, так что оба клуба мимо кассы
И Гвардиола уйдет из Сити
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Как всегда Челси ходит по пятам за Арсеналом и пытается перехватить его цели. Говорят, Гвардиола пообещал Шешко, что купит его в следующем году, так что оба клуба мимо кассы
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-1
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Там альвареса можно за эти деньги забрать
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Ответ Den-is
Как всегда Челси ходит по пятам за Арсеналом и пытается перехватить его цели. Говорят, Гвардиола пообещал Шешко, что купит его в следующем году, так что оба клуба мимо кассы
Зачем ему Шешко,если даже Альваресу не всегда есть место в старте?
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Ответ Доминатор3000
Зачем ему Шешко,если даже Альваресу не всегда есть место в старте?
А кто его знает?)
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