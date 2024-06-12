«Арсенал» и «Челси» были готовы заплатить 65 млн евро за Шешко. Форвард продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года

Английские клубы не смогут подписать Беньямина Шешко.

Ранее стало известно, что 21-летний форвард продлит контракт с «Лейпцигом», несмотря на интерес « », « » и « ».

По информации The Guardian, лондонские клубы были готовы активировать пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, прописанный в соглашении игрока с немецкой командой.

Журналист Sky Sport Филипп Хинце пишет, что словенец уже подписал соглашение с «Лейпцигом», рассчитанное до 2029 года.

В прошлом сезоне забил 18 голов во всех соревнованиях за « ». Его статистику можно найти здесь.