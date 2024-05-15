«Арсенал» – главный претендент на Шешко. Форвард «Лейпцига» интересен «МЮ», «Милану» и «Челси»

Теги Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг деньги Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко может перейти в «Арсенал».

Как информирует The Telegraph, лондонцы серьезно заинтересованы в приобретении нападающего «Лейпцига». Конкуренты «канониров» считают их фаворитами в борьбе за игрока.

Со ссылкой на Sky Sport Deutschland сообщается, что отступные могут достигать 64 млн фунтов (около 75 млн евро).

Среди команд, следящих за Шешко, называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Милан».

20-летний нападающий забил 13 голов в 30 матчах за «Лейпциг» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Арсеналу нужно брать стопроцентную решалу, все остальное полумеры.. Из живых вариантов - Влахович, Исак, Осимхен..
Эти форварды почти наверняка начнут сходу забивать, и скорей всего их минует участь того же Дарвина..
+1
-1
0
Непонятно, зачем нужен ЦФ со статой Хаверца. Надо топ-усиление, уровня Райса, чтоб сразу качество принес. Иначе чашка опять уедет в голубые дали.
0
0
0
Ответ dr. cage
Арсеналу нужно брать стопроцентную решалу, все остальное полумеры.. Из живых вариантов - Влахович, Исак, Осимхен.. Эти форварды почти наверняка начнут сходу забивать, и скорей всего их минует участь того же Дарвина..
В Португалии и Голандии 2-3 не плохих форвардов. Во Франции и Германии тоже можно просмотреть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий