«Арсенал» – главный претендент на Шешко. Форвард «Лейпцига» интересен «МЮ», «Милану» и «Челси»
Беньямин Шешко может перейти в «Арсенал».
Как информирует The Telegraph, лондонцы серьезно заинтересованы в приобретении нападающего «Лейпцига». Конкуренты «канониров» считают их фаворитами в борьбе за игрока.
Со ссылкой на Sky Sport Deutschland сообщается, что отступные могут достигать 64 млн фунтов (около 75 млн евро).
Среди команд, следящих за Шешко, называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Милан».
20-летний нападающий забил 13 голов в 30 матчах за «Лейпциг» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Эти форварды почти наверняка начнут сходу забивать, и скорей всего их минует участь того же Дарвина..