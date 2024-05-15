«Арсенал» – главный претендент на Шешко. Форвард «Лейпцига» интересен «МЮ», «Милану» и «Челси»

Беньямин Шешко может перейти в «Арсенал».

Как информирует The Telegraph, лондонцы серьезно заинтересованы в приобретении нападающего « ». Конкуренты «канониров» считают их фаворитами в борьбе за игрока.

Со ссылкой на Sky Sport Deutschland сообщается, что отступные могут достигать 64 млн фунтов (около 75 млн евро).

Среди команд, следящих за , называются « », « » и « ».

20-летний нападающий забил 13 голов в 30 матчах за «Лейпциг» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.