Шешко продлит контракт с «Лейпцигом», несмотря на интерес «МЮ», «Челси» и «Арсенала». Отступные в 55 млн фунтов действуют до конца июня (Sky Sports)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко останется в «Лейпциге», несмотря на интерес клубов АПЛ.

Как пишет Sky Sports, 21-летний форвард подпишет новый контракт с немецким клубом на этой неделе.

Словенцем интересовались клубы АПЛ, включая «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что у Шешко в контракте был пункт об отступных в размере 55 миллионов фунтов, который действует до конца июня.

Однако игрок продлит контракт с «Лейпцигом» на улучшенных условиях перед стартом Евро.

В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг».

 

1 комментарий
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это говорит об амбициях Лейпцига
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