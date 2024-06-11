Шешко продлит контракт с «Лейпцигом», несмотря на интерес «МЮ», «Челси» и «Арсенала». Отступные в 55 млн фунтов действуют до конца июня (Sky Sports)

Беньямин Шешко останется в «Лейпциге», несмотря на интерес клубов АПЛ.

Как пишет Sky Sports, 21-летний форвард подпишет новый контракт с немецким клубом на этой неделе.

Словенцем интересовались клубы , включая « », « » и « ».

Утверждается, что у Шешко в контракте был пункт об отступных в размере 55 миллионов фунтов, который действует до конца июня.

Однако игрок продлит контракт с « » на улучшенных условиях перед стартом Евро.

В прошлом сезоне Шешко забил 18 голов во всех соревнованиях за «Лейпциг».