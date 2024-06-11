Роналду о лидерских качествах: «Я люблю подавать пример – хочу быть тем, на кого можно равняться, видеть образец для подражания. Я не из тех, кто много говорит»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, в чем проявляются его лидерские качества.

«У каждого игрока свой стиль. Я считаю, что лидерские качества основываются на том, кто мы есть, что чувствуем и чему научились за время профессиональной карьеры. Я стараюсь быть лидером наиболее продуктивно. Я хочу быть тем игроком, который помогает другим, на которого можно равняться, видеть образец для подражания, чтобы быть настоящим профессионалом.

Я всегда говорю, что мне нравится подавать пример. Я не из тех, кто много говорит, вместо этого мне нравится показывать другим, кто я есть. И когда дело доходит до конфликта, когда что-то идет не так, нужно знать, когда следует успокоить, а когда нужно поддержать. Но когда дела идут хорошо, нужно работать со всеми заодно.

Лидерские качества очень индивидуальны, но в нашей команде много лидеров, каждый проявляет эти качества по-своему. Поэтому я считаю, что у нас отличная сборная», – сказал форвард сборной Португалии.

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34 комментария
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Все интервью в стиле : "вообще я очень скромный, но сцука какой же я офигительный"
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Кидать повязку капитана через каждую игру - настоящий пример для подражания! Туда же можно отнести : истерики и плачь после каждого проигранного матча, попытки украсть голы партнеров, филигранные нырки.
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-8
+30
Ответ Men77
Все интервью в стиле : "вообще я очень скромный, но сцука какой же я офигительный"
Это комплексы, человек абсолютно неуверенный в себе.
Даже жаль его, дяде почти 40 лет а ума как у пятилетнего.
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+13
И вообще я стеснительный
+14
-3
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Эталонный нарцисс
+14
-4
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"Я люблю подавать пример – хочу быть тем, на кого можно равняться" - сказал Роналду и подёргал рукой у паха.
+8
-3
+5
И какой же лидерский пример ты подаёшь? Набивать личную статистику любой ценой - на Люксембургах, отбирая себе все пенальти в команде, выклянчивая эти самые пенальти, записывая на себя мячи других игроков? Лениться на поле, чтобы шла игра 10 против 11? Портить атмосферу в раздевалке и скандалить с главным физруком? Выбивать телефоны из рук? Такого "лидера" и одного в команде - это больше, чем нужно. Что же будет, если все начнут к такому стремиться?
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— Я не люблю много говорить, Пирс, а то сказал бы значительно больше, - так Роналду подвёл итог своего четырёхчасового интервью...☺️
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Больной человек.
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Ответ Wesley
Эталонный нарцисс
Больной человек.
Комплексы в нем большие.
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Гол Фернандеша? Все голы должны быть записаны на меня, вне зависимости от того, кто их забил. Это также проявление лидерства - добавил Роналду.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Насчет скромности конечно он лукавит. Но во всём остальном он прав на 100%. Роналду офигенный игрок и супер-профи. Второго такого нет.
То есть Месси не супер профи? А, да, он же тупо на таланте выезжает
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Ответ Великий Алонсо
Сказал как есть, заткнул всех обиженных болельщиков Месси.
Да, заткнул мало говорящего Месси
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Орёт, вопит, машет руками, стоя во вратарской - есть лидерские качества

Молча всю карьеру разгоняет атаки с центра поля, сам же их в итоге завершает, выполняя тройной объем работы - нет лидерских качеств

Как же легко обмануть кузьмичей
+2
-1
+1
Ответ Domian
Это комплексы, человек абсолютно неуверенный в себе. Даже жаль его, дяде почти 40 лет а ума как у пятилетнего.
😂😂😂Да да,сказал дядька в кредитах с пивным животом,у тебя то вообще комплексов нет)
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>Я не из тех, кто много говорит

ахахахахахахаха
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Последняя буква алфавита конечно просто прекрасна
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Я не из тех, кто много говорит - сказал Роналду и продолжил рассказывать насколько он прекрасен и уникален
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Ответ Bartez1986
То есть Месси не супер профи? А, да, он же тупо на таланте выезжает
Самомнение Месси больше Роналду раз в 200, но он лицемер, вот и весь секрет, если ты его не хвалишь, то он идет к тренеру, и ты больше не играешь с ним в одной команде, а если и тренер не хочет ничего делать по этому поводу, то у команды меняется тренер, в Барселоне было именно так
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Ответ Men77
Все интервью в стиле : "вообще я очень скромный, но сцука какой же я офигительный"
Насчет скромности конечно он лукавит. Но во всём остальном он прав на 100%. Роналду офигенный игрок и супер-профи. Второго такого нет.
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Ответ Фан Рубина
И какой же лидерский пример ты подаёшь? Набивать личную статистику любой ценой - на Люксембургах, отбирая себе все пенальти в команде, выклянчивая эти самые пенальти, записывая на себя мячи других игроков? Лениться на поле, чтобы шла игра 10 против 11? Портить атмосферу в раздевалке и скандалить с главным физруком? Выбивать телефоны из рук? Такого "лидера" и одного в команде - это больше, чем нужно. Что же будет, если все начнут к такому стремиться?
Тогда начнётся всемирный Кринж!
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но мяч коснулся волосы мои .
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Почему всегда Я Я Я?
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7 я, и это не ребус, это интервью принцессы на три абзаца
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За тебя обычно говорит Морган
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7 "я" в его спиче)
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Говорит сестра
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Не тот кто много говорит ....
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Позор. Где-то засмеялся один Тим Данкан.
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