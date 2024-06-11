Криштиану Роналду: «Считаю себя совершенным игроком, но всегда можно что-то улучшить. То, что я 20 лет играю на топ-уровне, – не случайность, а самоотдача и упорный труд»

Криштиану Роналду рассказал, благодаря каким качествам остается на топ-уровне.

«Год за годом мы стараемся совершенствоваться. Возможности для роста есть всегда. Я считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить.

С возрастом появляются навыки, которые не были так развиты раньше, а некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться. Это ключевое слово. Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации и характеристиками, необходимыми для этого. Именно это я и пытался сделать.

То, что я уже 20 лет играю на высочайшем уровне, – не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда», – сказал 39-летний форвард « » и сборной .