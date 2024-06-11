Криштиану Роналду: «Считаю себя совершенным игроком, но всегда можно что-то улучшить. То, что я 20 лет играю на топ-уровне, – не случайность, а самоотдача и упорный труд»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, благодаря каким качествам остается на топ-уровне.

«Год за годом мы стараемся совершенствоваться. Возможности для роста есть всегда. Я считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить.

С возрастом появляются навыки, которые не были так развиты раньше, а некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться. Это ключевое слово. Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации и характеристиками, необходимыми для этого. Именно это я и пытался сделать.

То, что я уже 20 лет играю на высочайшем уровне, – не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда», – сказал 39-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

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73 комментария
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Совершенным, это когда ты с бомбардирами борешься за звание лучшего нападающего и параллельно с полузащитниками за лучшего по раздачи голевых) Мое мнение Месси, это совершенный, но это мое мнение у каждого он свое)
+48
-18
+30
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет)
+23
-5
+18
Ответ Max Maximus
🇵🇹 Криштиану Роналду - 893+252 🇦🇷 Лионель Месси - 835+372 🇧🇷 Пеле - 756+367 Лично у меня вопросов по поводу совершенства Роналду - нет Всё доказал в топ-3 Лигах (где 8 раз признавался игроком сезона) и на уровне сборной Не сидел на одном насиженном месте, как Пеле в Сантосе и Мессе в Барсе
Артём, с возвращением! Только вот статистика и трофеи Лео (личные и командные, особенно со сборной) делают тебе немного больно. Хотя, шучу, не немного, а очень🤓
+16
-6
+10
к сожалению последние 6 лет Рон больше треплет языком чем на поле.А так Один из Лучших
+17
-7
+10
Ответ rusya_10
Совершенным, это когда ты с бомбардирами борешься за звание лучшего нападающего и параллельно с полузащитниками за лучшего по раздачи голевых) Мое мнение Месси, это совершенный, но это мое мнение у каждого он свое)
КР7 - лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ

Также лучший бомбардир и 2-й лучший ассистент в истории Чемпионатов Европы

2-й бомбардир и 4-й ассистент в истории Ла Лиги
+25
-16
+9
Ответ Дмитрий Рабко
И закинуть к ним Месси до кучи. Рони у него тёрки по жизни, а Златан с ним поговорит "за Барселону".
Причем тут Месси? Он вроде не заявляет, что он совершенен или Бог. И со Златаном у них прекрасные отношения, Златан больше с Пепом в терках. Ты немного будь в курсе, а то кроме своего гелевого кумира ничего не знаешь.
+8
0
+8
Ответ Папа Футбола
Нестареющий Пепе в свои 41 тоже удивляет своей формой, на протяжении всей карьеры держит топ уровень, ощущение что и до 45 может играть на таком уровне.
На каком?
Молодые марроканцы показали его уровень. Уходить надо вовремя.
+12
-5
+7
Ягр все равно круче
+8
-2
+6
Ответ Max Maximus
КР7 - лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ Также лучший бомбардир и 2-й лучший ассистент в истории Чемпионатов Европы 2-й бомбардир и 4-й ассистент в истории Ла Лиги
Звание лучшего бомбардира в истории Евро смешное конечно, у него там результативность хуже чем у Мораты
+13
-8
+5
Топ уровень закончился во 2 сезоне ювентуса
+8
-3
+5
Совершенный игрок за последние 10 лет своими деревянными костылями сделал максимум две обводки. Передачи вразрез в стиле Пирло это в принципе неподвластная для гелевого штука))
+9
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Ответ Sergeev55
Мотивация на запредельном уровне!!!
А потом когда не получается - истерики, шарф возле паха, дисквы за реакцию на стадион что кричит имя ЧЕМПИОНА МИРА Меееессси.
+5
-1
+4
- Доктор, помогите! Я само совершенство!
- Чем же Вам помочь, если Вы совершенство?
- Да не мне, а тем идиотам, которые в этом сомневаются!
+8
-5
+3
Нестареющий Пепе в свои 41 тоже удивляет своей формой, на протяжении всей карьеры держит топ уровень, ощущение что и до 45 может играть на таком уровне.
+13
-10
+3
При всём уважении, набивать стату в Саудии это не топ-уровень. Даже и не близко.
+15
-12
+3
Боюсь что Евро откроет ему глаза где топ уровень а где Саудовская Аравия.
+6
-3
+3
Он что думает, ничего не делать - так просто? Вот я уже 34 года пинаю, но не мяч. Тоже упорно и профессионально
+2
0
+2
Надо их с Ибрагимовичем в одной комнате закрыть)
+3
-1
+2
Ответ Juve164
Один из лучших Одинов?)
чего?
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Один из лучших это факт
+2
-1
+1
На волну мемуаров уже начал настраиваться, понятненько...
+1
0
+1
Ответ slavik12345
Результативность это соотношение голов к играм/минутам. Матчасть учи)
голы это свершившийся факт, а все остальное это цифродрочерство
+1
0
+1
Шиза у человека, причем острая
+5
-4
+1
Ответ Max Maximus
🇵🇹 Криштиану Роналду - 893+252 🇦🇷 Лионель Месси - 835+372 🇧🇷 Пеле - 756+367 Лично у меня вопросов по поводу совершенства Роналду - нет Всё доказал в топ-3 Лигах (где 8 раз признавался игроком сезона) и на уровне сборной Не сидел на одном насиженном месте, как Пеле в Сантосе и Мессе в Барсе
а что плохого сидеть там, где получается и тебя любят и ценят?
+3
-2
+1
Да молодец он, чё тут скажешь
+18
-17
+1
Ответ Domian
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет)
Он говорит - «Халва Мадрид», чтобы послаще было.
0
0
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Ответ rusya_10
Совершенным, это когда ты с бомбардирами борешься за звание лучшего нападающего и параллельно с полузащитниками за лучшего по раздачи голевых) Мое мнение Месси, это совершенный, но это мое мнение у каждого он свое)
То есть вратари и защитники в вашем представлении совершенными быть могут?
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Ответ Дядя Рубиалеса_
результативность в футболе для нападающего это голы. перечисли ка кто больше него на евро забил?
Результативность это соотношение голов к играм/минутам. Матчасть учи)
+1
-1
0
Ответ Men77
Причем тут Месси? Он вроде не заявляет, что он совершенен или Бог. И со Златаном у них прекрасные отношения, Златан больше с Пепом в терках. Ты немного будь в курсе, а то кроме своего гелевого кумира ничего не знаешь.
Тебе напомнить, кто подначил Пепа принять решение, из-за которого Ибра с ним в тёрках?
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Ответ vtsch4svws
Топ уровень закончился во 2 сезоне ювентуса
Его и в первом не было.
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