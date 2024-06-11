Мартинес о Роналду: «Удивляет, как он бросает вызов своему возрасту и мотивирован стремлением к победам. Криштиану одержим идеей совершенства»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес выразил восхищение форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провел более 200 матчей за свою сборную – тоже серьезное достижение.

Что меня неизменно удивляет в Криштиану – то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддается описанию, это то, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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20 комментариев
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"... Его поведение не поддается описанию...." Я тоже не мог найти слов, когда он пытался украсть гол Бруну.
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Ответ Aziz Sadyrov
хватит уже лизать Кришу, что за тренер емае
Мартинес хвалебных од Роналду на целую книгу наговорил. Жаль, он и его фанаты это не оценят. Когда Португалия вылетит, его обзовут физруком и уволят.
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Просто он хочет быть первым но не удаётся. Ему не повезло что он родился в эпоху Месси. В истории остаётся как лучший игрок после Месси
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Своему возрасту? Или достижениям Месси? Мне кажется, они льстят ему, либо реально не понимают мотивацию Кришны быть лучшим в истории, а это априори значит, равняться на Лионеля Месси.
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Ответ Bunyod Turgunov
Просто он хочет быть первым но не удаётся. Ему не повезло что он родился в эпоху Месси. В истории остаётся как лучший игрок после Месси
Комментарий удален модератором
Ответ Domian
Месси, Пеле и это как минимум, без ЧМ к ним в один ряд нн встать.
Поплачь
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Ответ Bunyod Turgunov
Просто он хочет быть первым но не удаётся. Ему не повезло что он родился в эпоху Месси. В истории остаётся как лучший игрок после Месси
В Истории его будут знать как лучшего нападающего в истории, Лео как лучшего игрока в истории
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Статистика очных матчей.
Провели 37 матча
Месси: 17 побед, 23 гола и 12 ассистов
Роналду: 11 побед, 23 гола и 1 ассист

Факты на глаз попали))
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Ответ Aziz Sadyrov
хватит уже лизать Кришу, что за тренер емае
у него в контракте прописано хвалить криштика и постоянно напоминать о его возрасте
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Ответ Silkanter
ну так в Португалии культ Роналду, поэтому он и должен лизать, а то иначе его могут обвинить в неуважение легенде из-за того что Криро не хотят на поле выпускать
класс, а на борьбу на Евро всем пофиг значит
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Ответ Александр Александров
у него в контракте прописано хвалить криштика и постоянно напоминать о его возрасте
=)
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Ответ Старый Знакомый
шел 2024 год от Рождества Христова. Роналду был одной ногой на пенсии и откровенно сдал даже по меркам саудовской лиги, где бегал последние пару лет, но тренеры все так же, как и в 2014 году, продолжали нахваливать Криша за каждый вздох.
Он так сдал по меркам саудовской лиги, что стал лучшим бомбардиром где есть Бензема, Канте, Малком
Какие же фанатки пешехода 🤡
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Ответ xomamb
сборная Португалии в полном составе мотивирует свою принцессу языком
Так только в Аргентине делают
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