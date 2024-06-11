Песьяков об уходе из «Ростова»: «Игра со «Cпартаком» стала щелчком: замена, ошибка, травма… Много факторов, например, переезды – хотелось бы больше времени проводить с семьей» 

Теги Спартак Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков рассказал о своем уходе из «Ростова».

Вратарь подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Ростов» можно поблагодарить – они мне предложили контракт на два года, за что им огромное спасибо. Если с самого начала прокручивать, да, все нравилось. Купили квартиру, сделали ремонт, затем купили вторую. Хотели переезжать и делать там ремонт. У меня не было никаких предложений, как мне казалось на тот момент.

Потом перед «Спартаком» появился вариант с «Крыльями». На самом деле, я его всерьез не рассматривал. Потому что не видел смысла, мне все нравилось. Но именно игра со «Cпартаком» каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение.

Здесь много разных факторов: например, наши переезды – меня никогда нет дома, а мне бы хотелось больше времени проводить с семьей. У меня была некая усталость от дорог, от того, что платят раз в три месяца. Это все ни для кого не секрет, все в прессе обсуждается. 

Плюс триггером стала игра со «Спартаком», достаточно эмоциональная в плохом плане. После этого матча было принято решение. Да, у меня лежал контракт «Ростова», мне надо было только поставить подпись. Но так сложилась судьба. Все понемногу накопилось, захотелось более спокойной жизни», – сказал Песьяков.

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17 комментариев
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Выносить сор из избы где тебя ценили и доверяли недостойно. Был о Писе лучшего мнения. Проблемы клуба, а том числе финансовые, не должны обсуждаться. Тем более, если с тобой рассчитались.
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болобол , хоть мог бы о чем-то помолчать
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За 5 лет он получил 5,5 млн долл и этого точно хватит на спокойную и сытую жизнь! И под 17% может в банк положить и 1,3 млн руб в месяц с 1 млн долл смело у него будет!
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Ответ T622222
За 5 лет он получил 5,5 млн долл и этого точно хватит на спокойную и сытую жизнь! И под 17% может в банк положить и 1,3 млн руб в месяц с 1 млн долл смело у него будет!
Никто в России такую сумму на депозит ложить не будет, учитывая что банк страхует от потери только 10 процентов от суммы депозита
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Что то разочаровал Серёга меня. Про з.плату это он зря. А я ещё за него всегда заступался. Ну и скатертью дорога.
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Ответ Konstantin Zorin
Спартак опять виноват? А Зениту слил чемпионский матч? Ты Пися на себя посмотри, ты уже не вратарь.
Согласен- со спартаком феерил а зениту медали подарил- пусть идет в волейбол продажная …..
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Первый раз читаю про финансовые проблемы Ростова кстати! Вот сначала сами футболисты всё разболтают, а потом журналистов винят🤷🏻‍♂️
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Что изменится в Самаре? Те же переезды и его нет постоянно дома... Таковы реалии футболиста, получающего за это нереальные деньги...
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Никто в мире тебе столько % не даст в банке ) Поэтому у них у всех под 100 млн лежит в ВТБ или Газпроме. Это нормально и даже бизнес тебе столько не принесет с учетом налогов и затрат. Недвижка -4% годовых с гемором и ремонтом потом.
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даже сложно представить эмоции Валеры
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Вячеслав Припузов -- (Что изменится в Самаре? Те же переезды и его нет постоянно дома... Таковы реалии футболиста, получающего за это нереальные деньги...) Отвечаю. В Самаре есть аэропорт, Припузов.
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теперь Крылья хотят повеселить себя
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Не красиво Серёжа,ох не красиво. Зачем приплёл за зарплату. Может ты теперь с клубом судиться будешь? Сколько болел Ростова в тебе разочаровались после этих слов.

Поздравляю Шарик ты балбес. (с)
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Ответ sergej.shalaev.2016@mail.ru
Согласен- со спартаком феерил а зениту медали подарил- пусть идет в волейбол продажная …..
В чем продажная? До момента с пропущенным он выручал в том матче, один момент вообще круто вытащил. Но местные эксперты разумеется на это внимание не обращают, судят исключительно по одной ошибке у вратаря, который чуть ли не в каждом матче ошибается, особенно под давлением соперника
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Ответ Pok_Toholo
Никто в России такую сумму на депозит ложить не будет, учитывая что банк страхует от потери только 10 процентов от суммы депозита
Что за дичь ты написал, в т.ч. ложить?
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