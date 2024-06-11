Песьяков об уходе из «Ростова»: «Игра со «Cпартаком» стала щелчком: замена, ошибка, травма… Много факторов, например, переезды – хотелось бы больше времени проводить с семьей» 

Сергей Песьяков рассказал о своем уходе из «Ростова».

Вратарь подписал контракт с «Крыльями Советов».

« » можно поблагодарить – они мне предложили контракт на два года, за что им огромное спасибо. Если с самого начала прокручивать, да, все нравилось. Купили квартиру, сделали ремонт, затем купили вторую. Хотели переезжать и делать там ремонт. У меня не было никаких предложений, как мне казалось на тот момент.

Потом перед «Спартаком» появился вариант с «Крыльями». На самом деле, я его всерьез не рассматривал. Потому что не видел смысла, мне все нравилось. Но именно игра со «Cпартаком» каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение.

Здесь много разных факторов: например, наши переезды – меня никогда нет дома, а мне бы хотелось больше времени проводить с семьей. У меня была некая усталость от дорог, от того, что платят раз в три месяца. Это все ни для кого не секрет, все в прессе обсуждается.

Плюс триггером стала игра со « », достаточно эмоциональная в плохом плане. После этого матча было принято решение. Да, у меня лежал контракт «Ростова», мне надо было только поставить подпись. Но так сложилась судьба. Все понемногу накопилось, захотелось более спокойной жизни», – сказал .