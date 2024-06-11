«Анчелотти сказал: «Мы не поедем на КЧМ – это полный абсурд». Могу подтвердить каждое слово». Журналист Il Giornale о словах тренера «Реала» про новый клубный ЧМ

Журналист подтвердил слова Карло Анчелотти о том, что «Реал» откажется от КЧМ.

Ранее главный тренер мадридцев в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира 2025 года: «Один матч « » приносит 20 млн евро, а хочет заплатить нам столько за весь турнир»

Впоследствии клуб опроверг эту информацию в официальном заявлении, а сам заявил, что его слова были истолкованы неправильно.

«Я брал у него интервью в субботу и могу подтвердить каждое опубликованное слово. Анчелотти сказал: «Мы не поедем на клубный чемпионат мира, потому что это полный абсурд с точки зрения финансов, спорта и здоровья игроков».

Это интервью не было неформальным. Мы говорили и о других вещах, но я не буду это обнародовать, чтобы не возникло еще больше недопонимания.

Сегодня я говорил с Анчелотти – он спокоен. Он очень честный и преданный человек и уникальный профессионал», – сказал Тони Дамашелли в эфире El Partidazo de COPE.

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