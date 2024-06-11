«Анчелотти сказал: «Мы не поедем на КЧМ – это полный абсурд». Могу подтвердить каждое слово». Журналист Il Giornale о словах тренера «Реала» про новый клубный ЧМ

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига ФИФА чемпионат мира среди клубов Футбол

Журналист подтвердил слова Карло Анчелотти о том, что «Реал» откажется от КЧМ.

Ранее главный тренер мадридцев в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира 2025 года: «Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»

Впоследствии клуб опроверг эту информацию в официальном заявлении, а сам Анчелотти заявил, что его слова были истолкованы неправильно.

«Я брал у него интервью в субботу и могу подтвердить каждое опубликованное слово. Анчелотти сказал: «Мы не поедем на клубный чемпионат мира, потому что это полный абсурд с точки зрения финансов, спорта и здоровья игроков».

Это интервью не было неформальным. Мы говорили и о других вещах, но я не буду это обнародовать, чтобы не возникло еще больше недопонимания.

Сегодня я говорил с Анчелотти – он спокоен. Он очень честный и преданный человек и уникальный профессионал», – сказал Тони Дамашелли в эфире El Partidazo de COPE.

«Мои слова не так поняли». Анчелотти и «Реал» опровергли бойкот нового клубного ЧМ – хроника скандала

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9 комментариев
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Это было очевидно, что Анчелотти это сказал, а клуб (а клуб фифа) его напряг за базар
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+3
Можно отправить дубль. Пусть его будет возглавлять Давиде Анчелотти. Как раз потренируется
+1
-1
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это все монтаж и подтасовка звука ©
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0
у меня есть доказательства, но я их не покажу. 🤣 это сильно.
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Ответ cektor
опять переобулся
кто?
+2
-2
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Ответ Виктор Никитин
кто?
Оба.
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