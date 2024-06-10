Карло Анчелотти: «После «Эвертона» меня списали со счетов, посчитав старым, в «Наполи» было то же самое. Случай Клоппа показателен – постоянное давление и груз ответственности становятся непосильными»
Карло Анчелотти высказался о давлении на тренеров в современном футболе.
– Сегодня ситуация, похоже, приняла шизофренический оборот: Клопп берет паузу, Аллегри увольняют, Моуринью едет в Турцию, Сарри и Тудора отправляют в отставку...
– Не вижу в этом ничего особенного, это всегда было частью нашей работы.
Но случай Клоппа очень важен. Постоянное давление и груз ответственности становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. То же самое случилось с Арриго Сакки.
– Одержимость – это не про Карло Анчелотти.
– Я сохраняю свою страсть, я живу игрой, матчами и своей работой. Я всегда сохранял баланс, преодолевал не самые положительные моменты.
После опыта в «Эвертоне» я пропал с радаров, меня списали со счетов, посчитали слишком старым. То же самое произошло в «Наполи».
– В «Реале» наступила вторая молодость?
– «Реал» – особенный клуб. «Милан» останется в моем сердце – я там играл, работал тренером, это большая часть моей профессиональной жизни.
«Реал» есть «Реал» – что может быть лучше? Здесь очень уважают историю, все футболисты прошлых лет представлены на фотографиях в спортивном центре, – сказал главный тренер «Реала».