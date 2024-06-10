Карло Анчелотти: «После «Эвертона» меня списали со счетов, посчитав старым, в «Наполи» было то же самое. Случай Клоппа показателен – постоянное давление и груз ответственности становятся непосильными»

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Карло Анчелотти высказался о давлении на тренеров в современном футболе.

– Сегодня ситуация, похоже, приняла шизофренический оборот: Клопп берет паузу, Аллегри увольняют, Моуринью едет в Турцию, Сарри и Тудора отправляют в отставку...

– Не вижу в этом ничего особенного, это всегда было частью нашей работы.

Но случай Клоппа очень важен. Постоянное давление и груз ответственности становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. То же самое случилось с Арриго Сакки.

– Одержимость – это не про Карло Анчелотти.

– Я сохраняю свою страсть, я живу игрой, матчами и своей работой. Я всегда сохранял баланс, преодолевал не самые положительные моменты.

После опыта в «Эвертоне» я пропал с радаров, меня списали со счетов, посчитали слишком старым. То же самое произошло в «Наполи».

– В «Реале» наступила вторая молодость?

– «Реал» – особенный клуб. «Милан» останется в моем сердце – я там играл, работал тренером, это большая часть моей профессиональной жизни.

«Реал» есть «Реал» – что может быть лучше? Здесь очень уважают историю, все футболисты прошлых лет представлены на фотографиях в спортивном центре, – сказал главный тренер «Реала».

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9 комментариев
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В Торпедо попробуй, в Реале то любой Мостовой сможет
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Еще нужно сказать спасибо за это Ювентусу, который вовремя вышел на Аллегри и перехватил его.
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Мне, кажется что Анчелотти, часто заходит на спортс ))
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А я и забыл что он и в Эвертоне был
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Клоппу бы Баварию возглавить
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Все-таки разные возможности были у него в Англии и в Испании. Мостовой правильно по этому поводу базарил. Покажи что-то с Енисеем прежде говорить о том что это крутой тренер.
Даже если покажет с Енисеем он скажет "ну раз в год и палка стреляет, давай еще". Проходили уже с победой Порту Моуриньо в ЛЧ
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