Карло Анчелотти: «После «Эвертона» меня списали со счетов, посчитав старым, в «Наполи» было то же самое. Случай Клоппа показателен – постоянное давление и груз ответственности становятся непосильными»

Карло Анчелотти высказался о давлении на тренеров в современном футболе.

– Сегодня ситуация, похоже, приняла шизофренический оборот: берет паузу, увольняют, едет в Турцию, и Тудора отправляют в отставку...

– Не вижу в этом ничего особенного, это всегда было частью нашей работы.

Но случай Клоппа очень важен. Постоянное давление и груз ответственности становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. То же самое случилось с .

– Одержимость – это не про Карло Анчелотти.

– Я сохраняю свою страсть, я живу игрой, матчами и своей работой. Я всегда сохранял баланс, преодолевал не самые положительные моменты.

После опыта в «Эвертоне» я пропал с радаров, меня списали со счетов, посчитали слишком старым. То же самое произошло в «Наполи».

– В «Реале» наступила вторая молодость?

– «Реал» – особенный клуб. «Милан» останется в моем сердце – я там играл, работал тренером, это большая часть моей профессиональной жизни.

«Реал» есть «Реал» – что может быть лучше? Здесь очень уважают историю, все футболисты прошлых лет представлены на фотографиях в спортивном центре, – сказал главный тренер «Реала».